Denuvo w grach z PlayStation 5. Po co im zabezpieczenie antypirackie?

O tym wsparciu oficjalnie poinformowano kilkanaście godzin temu, ale według oficjalnych informacji nie jest to taka kompletna nowość. Część tytułów na PlayStation 5 miałaby z tych usprawnień już korzystać. O jakich tytułach mowa? Tego nie wiadomo, ale tak naprawdę to bez znaczenia. Tak długo, jak gracze mogą cieszyć się dostępem do ulubionych gier bez konieczności martwienia się o to, że po drugiej stronie są oszuści, wygrywają wszyscy. No a w samych grach — ci najlepsi, rzecz jasna ;-).