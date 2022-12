Death Stranding za darmo tylko przez 24h

Epic Games Store jak co roku w okresie świątecznym rozdaje darmowe gry, codziennie o 17:00 pojawia się nowy tytuł, a dzisiaj jest to pewnie świetnie znany wam tytuł - Death Stranding. Co ciekawe przez pierwsze kilkadziesiąt minut za darmo dostępna była najnowsza wersja - Director's Cut, ale chyba ktoś w Epicu zauważył błąd i teraz darmowa jest tylko podstawowa wersja wydana w połowie 2020 roku. Jeśli jednak nie mieliście jeszcze styczności z tym tytułem to myślę, że nie ma co wybrzydzać i trzeba brać, skoro tytuł dostępny jest w najlepszej możliwej cenie, czyli za darmo. Promocja trwa do jutra (26.12.2022) do godz. 16:59, kiedy to pojawi się kolejny promocyjny tytuł.

Hideo Kojima, legendarny twórca gier, oferuje zupełnie nowe, niespotykane w tym gatunku podejście do rozgrywki. Sam Bridges musi stawić czoła światu, który został całkowicie przekształcony przez fenomen zwany Death Stranding. Jako kurier własnoręcznie przenosi to, co pozostało z naszej przyszłości, wyruszając w podróż, by na nowo połączyć zniszczony świat. W grze znajdziesz aktorów takich jak Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux czy Lindsay Wagner. Nowe funkcje w komputerowej wersji gry obejmują m.in. wysoką częstotliwość odświeżania, wsparcie dla monitorów ultrapanoramicznych oraz tryb fotograficzny. Gra zawiera również treści nawiązujące do serii Half-Life firmy Valve Corporation.