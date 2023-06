Po ponad 15 latach pracy w CD Projekcie, m.in. jako współreżyser „Wiedźmina 3” i pierwszy reżyser„Cyberpunka 2077”, zdecydowałem o odejściu z firmy. Nie ukrywam, że czułem się wypalony i potrzebowałem chwili na wyznaczenie sobie nowego celu

- mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu Mateusz Kanik, współzałożyciel i game director w BLANK. Z dzisiejszego wydania dziennika dowiadujemy się również, że studio prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami i partnerami. A jak się okazuje - chętnych nie brakuje.

Zainteresowanie największych światowych podmiotów z branży naszym studiem i grą, którą tworzymy, uznaję za co prawda wstępną, ale przytłaczająco pozytywną weryfikację naszych założeń. Szczegółami będę mógł się podzielić najwcześniej pod koniec roku.

- dodaje Mateusz Kanik. O kogo może chodzić? Odpowiedzi poznamy dopiero za jakiś czas. Podobnie jest w przypadku samej gry, o której wiemy niewiele. Obecnie znajduje się w fazie projektowania i zbyt wcześnie jest na zdradzanie konkretów.

BLANK. to weterani z CD Projekt. Nad czym pracuje studio?

BLANK. w chwili obecnej liczby "zaledwie" 10 pracowników, ale studio ma ambitne plany, by wkrótce rozszerzyć swoją ekipę do 60 osób. Przedstawiciele firmy nie zdradzają też zbyt wielu szczegółów związanych z ich pierwszą grą - wiadomo natomiast, że będzie to survival w apokaliptycznym świecie. Ma zostać wydany na konsole obecnej generacji i komputery PC. Przyznam szczerze, że osobiście nie brzmi to dla mnie zachęcająco patrząc na wylew tego typu gier w ostatnim czasie - w szczególności na Steamie, gdzie tego typu produkcje cieszą się sporą popularnością. Jeśli jednak survival pomoże studiu "zaistnieć" - bo same znane nazwiska nie wystarczą - trzymam mocno kciuki i czekam na kolejne informacje.