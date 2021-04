Już niedługo grace pecetowi zagrają w Days Gone

Days Gone było jedną z najbardziej wyczekiwanych gier 2019 r. Produkcja Bend Studio była exclusivem dla PlayStation, który kusił graczy wieloma ciekawymi mechanikami. Gra osadzona jest w realiach post apokaliptycznej rzeczywistości, w której świat opanowały hordy nieumarłych. Jedyną pozostałością po cywilizacji są małe osady osób, które przetrwały i nauczyły się funkcjonować w tym nowym świecie. Głównym bohaterem gry jest Deacon St. John, motocyklista z burzliwą przeszłością, który w tym nowym świecie pełni rolę łowcy nagród. Fabuła gry wplątuje nas w środek walki frakcji, dla których będziemy musieli wykonywać określone zadania, walcząc przy tym z hordami zombie, które to hordy są daniem głównym Days Gone. Bend Studio bardzo mocno przed premierą chwaliło się ich sztuczną inteligencją, pozwalającą im zachowywać się jak prawdziwy rój. Teraz walki z nieumarłymi w Days Gone będą mogli zakosztować także gracze PC.

Days Gone na PC już niedługo

Jak wynika z komunikatu Playstation, 18 maja 2021 Days Gone pojawi się w wersji na PC. Kupić będziemy je mogli na Steam i w Epic Games Store. Cena, jaka widnieje w przedsprzedaży na Steam to 169 zł. Warto tu dodać, że do gry dodano kilka znaczących ulepszeń – poprawiono grafikę, dodano wsparcie dla panoramicznych monitorów i oczywiście zoptymalizowano grę pod użycie myszki i klawiatury. Gra na PlayStation zebrała w miarę pozytywne recenzje za rozgrywkę, choć gracze zwracali na dużą ilość początkowych błędów. Czy teraz, dwa lata po wydaniu, Days Gone okaże się hitem na PC?

