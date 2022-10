iPad to synonim tabletu — i trudno z tym dyskutować. Ale dla większości to przede wszystkim podręczne urządzenie do konsumpcji treści, które jest wygodniejsze niż smartfon... ale no niewiele więcej. Przejrzeć strony internetowe, przeczytać prasę, odpisać krótko na maila, obejrzeć serial czy filmik na YouTube — i to byłoby na tyle. No, dla większości — bo rysownicy i ilustratorzy wyposażeni w stylusy robią z niego dużo większy użytek. Ale już taka prozaiczna rzecz jak podpięcie klawiatury dodaje mu ogrom możliwości i wygody.

Android przez lata zaniedbywał tablety. Ostatnio coś w temacie się rusza i wierzę, że baza oprogramowania zacznie rosnąć w siłę. Na tę chwilę jednak sprawy nie wyglądają jeszcze zbyt kolorowo. U konkurencji za to nie brakuje naprawdę wysokiej klasy jakości, które pozwalają efektywnie pracować. I choć nie wszystkie narzędzia są równie fajnie przygotowane co Lightroom na iPada, który w dużej mierze zrównał się funkcjami z wersją na komputery, to znajdziemy zarówno zaawansowane edytory grafiki, wektorów, jak i wideo. Ale ich twórcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Teraz na iPady zmierza jeden z ostatnich ulubieńców publiczności: DaVinci Resolve!

DaVinci Resolve wkrótce trafi na iPada

BlackMagic Design oficjalnie zapowiedziało prace nad swoim edytorem wideo dla tabletów Apple. Do końca roku DaVinci Resolve Studio ma trafić w dwóch wariantach: darmowym oraz premium, na iPady. Wiadomo że będzie to pełnoprawna aplikacja, w której nie zabraknie znanych z "komputerowej" wersji narzędzi, w tym współpracy w chmurze czy synchronizacji z Dropboxem. Wiadomo też, że aplikacja będzie posiadała pełne wsparcie dla Apple Pencila oraz MultiTouch. Co więcej - wszystkie projekty będą kompatybilne z wersjami na komputerze, zaś import materiałów zarówno z chmury jak i podpiętych zewnętrznych nośników nie będzie stanowiła żadnego wyzwania.

To ogromny krok dla iPada. Aplikacji kierowanych ku profesjonalistom przybywa — podobnie zresztą jak mocy samym urządzeniom. Nowy iPad Pro z M2 ma być jeszcze mocniejszy od poprzednika, któremu werwy nie brakuje. Dodawanie opcji takich jak Stage Manager bez wątpienia przysporzy mu jeszcze więcej fanów. Ale czy na tyle, by zastąpił komputery? Szczerze wątpię, jednak od przybytku głowa nie boli. Teraz każdy będzie mógł wybrać gdzie chce pracować i w jakiej formie.

To kto następny?