O tym, jak bardzo Apple oszczędza na swoich klientach, wiemy nie od dziś. Czasy, kiedy do iPhone'a dodawane były słuchawki i ładowarki minęły bezpowrotnie, wszystko uzasadnione przez Apple w jedyny niemożliwy do podważenia sposób, a mianowicie - dbania o ekologię. Jednocześnie, mało kto mówi o tym, ile Apple zarobiła na fakcie, że nie dodaje tych akcesoriów (odchodzą koszty produkcji, łatwiejszy jest transport i magazynowanie mniejszych opakowań), a także - że sprzedaje je oddzielnie (dodatkowy zysk). Widząc to, poszły za tym trendem inne marki i dziś, jeżeli chodzi o smartfony premium, ciężko jest znaleźć model, który posiada ładowarkę w zestawie. Apple się jednak nie zatrzymuje i szuka kolejnych sposobów na to, by zaoszczędzić na klientach.

Teraz do opakowania Apple TV nie będzie dodawany nawet kabel do ładowania

Wczoraj zobaczyliśmy szereg nowych i oczywiście jeszcze droższych produktów od Apple, jak chociażby iPad 10. generacji. Oprócz tego zadebiutowało też nowe Apple TV 4K. Urządzenie posiada kilka nowych funkcji, jak chociażby obsługę HDR 10+. Jednak bardzo szybko zorientowano się, że nowa przystawka nie została oszczędzona przez księgowych i tutaj też poczyniono oszczędności. Oprócz tego, że z niektórych wariantów usunięto port ethernet, w pudełkach z Apple TV nie znajdziemy już kabla do ładowania pilota.

Źródło: Apple

Jedynym pocieszeniem dla użytkowników może być to, że w tym wypadku firma przeszła z portu Lightning na USB-C, więc znalezienie kabla do ładowania urządzenia faktycznie nie powinno być wielkim problemem, jednak dla osób które do tej pory używały starszej wersji Apple TV i ładowały pilot przez kabel lightning, będzie to oznaczało konieczność znalezienia (bądź zakupienia) takiego kabla osobno. I oczywiście, można powiedzieć, że "to tylko kabel", ale tak naprawdę jest to pierwszy produkt Apple, którego nie można używać samodzielnie. W przypadku iPhone'a możemy go naładować przy użyciu kabla np. z portu USB komputera. W przypadku Apple TV zestaw jest po prostu niekompletny, ponieważ bez dołożenia do zestawu kabla/ładowarki nie da się go używać.

Co więcej - jestem bardzo ciekawy, czy, skoro kabel został zabrany właśnie przy przejściu na USB-C, to czy podobny ruch zobaczymy też w przypadku iPhone'ów, które muszą przejść na ten standard w najbliższym czasie (przynajmniej w Europie). Nie zdziwiłbym się, gdyby kolejną rzeczą, która zniknie z pudełek jest właśnie kabel, co argumentowane będzie "wizją Apple" i, jak wcześniej, ekologią.

W końcu - wiele już w tym pudełku nie zostało.