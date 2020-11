Wygodniejsza i w lepszej jakości, ale nadal pełna reklam. Telewizja za darmo w Internecie

Darmowa telewizja internetowa – trochę historii

Od momentu, gdy tylko możliwe stało się streamowanie treści wideo przez Internet (to znaczy, gdy pozwoliła na to infrastruktura), w Sieci zaroiło się od miejsc, gdzie można było znaleźć telewizję na żywo. Prym wiodły oczywiście transmisje sportowe na żywo, które zazwyczaj odbywały się na płatnych kanałach premium, ale nie tylko, bo telewizja przez Internet była dla wielu osób jedynym sposobem na dostęp do kanałów TV.

Telewizja online, czyli przegląd pakietów telewizyjnych w Internecie

Początkowo większość stron internetowych z telewizją online była jednak nielegalna – takie witryny budowały osoby trzecie i udostępniały sygnał TV przez Internet za darmo albo za opłatą. Niestety, platformy TV i poszczególne kanały niechętnie podchodziły do takiego sposobu dystrybucji kanałów, dlatego trudno było natrafić na jakiekolwiek legalne transmisje na żywo. To zwiększało tylko popularność nie-do-końca legalnych źródeł, z których duża część działa do dzisiaj, a niektóre przekształciły się w legalnie operujące witryny.