Telewizja online, czyli przegląd pakietów telewizyjnych w Internecie

Oferta telewizyjna w Player.pl

Oferta Player to w dużej części kanały grupy TVN na żywo, ale nie tylko bo największym atutem oferty jest w tej chwili pakiet CANAL+. Dzięki niemu mamy opcję oglądania na żywo 26 kanałów z opcją cofania do 24h, a dodatkowo otrzymujemy dostęp do biblioteki z filmami i serialami na życzenie w dowolnej chwili. Dzięki dostępowi do wszystkich kanałów CANAL+ możemy oglądać hity filmowe i sport na żywo (Premier League, Ekstraklasa czy żużlowe Grand Prix). Player, podobnie jak IPLA, oferuje pakiety Eleven Sports oraz HBO.