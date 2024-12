Rzutem na taśmę, ale jest! Oto niespodziewany zwiastun serii, która już niedługo dołączy do katalogu platformy Disney+. Jednocześnie rozszerzy o kolejną przygodę, już i tak bardzo bogate uniwersum seriali oraz filmów ze stajni Marvela. Jednocześnie spróbuje powtórzyć sukces serii, która podbiła serca fanów.

Peter Parker powraca, czy powtórzy sukces X-Menów '97?

Przyjazny pająk z sąsiedztwa to najświeższa odsłona codziennych zmagań superbohatera z Nowego Jorku. Peter Parker powraca do swoich szkolnych korzeni, ale jednocześnie nawiąże do animacji z lat 90. Ten miks nowoczesnej animacji i stylu sprzed lat, fani mieli już okazję ujrzeć i najważniejsze, pokochać przy okazji serii X-Men '97. Wtedy się udało, jak będzie tym razem?

Jak można zobaczyć w zwiastunie, nie będzie to jednak bezpośrednie odtworzenie serialu sprzed lat. Widać, że twórcom bardziej zależało na odtworzeniu ducha komiksów, jak to miało w latach 90., lecz bez odniesień do stylu animacji. Jednocześnie przedstawiają historię bliższą fanom obecnego, kinowego Spider-Mana w wykonaniu Toma Hollanda i Mary Jane granej przez Zendayę. Z tego powodu, czuć jakby to był prequel do Avengersów, w których poznaliśmy tę nową wersję Petera Parkera, ale trzeba pamiętać, że od wprowadzenia koncepcji wielu wszechświatów do kinowego Marvela... Wszystko jest możliwe i nieoczywiste.

Pierwsze dni Petera Parkera w liceum, będzie można zobaczyć na platformie Disney+ już za miesiąc! Serial startuje dokładnie 29. stycznia.

Kogo możemy się spodziewać? Część bohaterów i przeciwników została zapowiedziana już trzy lata temu przy okazji prezentacji przyszłego hitu X-Men '97. Powrócą tak znane wszystkim postacie jak Doctor Strange, Norman i Harry Osbornowie czy Daredevil, ale także dobrze znani z animacji lat 90. Doctor Octopus, Skorpion czy Nosorożec. Kto wie, kogo jeszcze przygotowano dla widzów, w ciągu 1 sezonu złożonego z 10 odcinków.