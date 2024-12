Dane tysięcy Polaków zagrożone. Wyciekły z Netflixa

W ramach organizowanego konkursu Squid Game Arena należało się zgłosić przy pomocy dedykowanej wydarzeniu strony. Obecnie z niej można się dowiedzieć, że od jutra się zaczną jakieś wydarzenia na kanałach społecznościowych, ale już dzisiaj odpalili fajerwerki i wyciekły dane tysięcy osób.

Miała być niewinna zabawa, zaczęła się poważna gra pełna zagrożeń

Jak donosi portal niebezpiecznik.pl, znany z trzymania ręki na pulsie w kwestii zagrożeń w sieci, Netflix zaliczył bardzo poważną wpadkę. Okazuje się, że osoby, które się zgłosiły do organizowanego przez platformę turnieju Squid Game Arena, mogły otrzymać informacje, których nigdy nie powinny dostać. Serwis dowcipnie zaczepił giganta VOD, lecz pozostali bez odpowiedzi.

Osoby, które wygrały wejściówki na to wydarzenie, zaczęły się kontaktować z Niebezpiecznikiem, ponieważ zaniepokoiło je jaką wrażliwą treść otrzymały w wiadomości potwierdzającej ich sukces. Uczestnicy musieli umieścić takie dane jak imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu, wraz z odpowiedzią na pytanie, a właściwie wyzwanie konkursowe. Dotyczyło ono zaprojektowania nowej gry Squid Game bazującej na zabawach z dzieciństwa uczestników.

niebezpiecznik.pl

Zakwalifikowani otrzymywali prostego maila z kolejnym formularzem, tym razem potwierdzającym swoją chęć wzięcia udziału w turnieju, który będzie wymagać dobrej kondycji fizycznej, a do tego przestrzegano, aby udział omówić z lekarzem lub innym specjalistą. Ku zdziwieniu wielu, link do formularza otwierał stronę z tabelką, którą (jak widać powyżej) można było wyeksportować do Excela! Miało tam być aż 4800 wierszy.

Niebezpiecznik.pl ją zbadał i potwierdzają autentyczność danych. Próbowali się też skontaktować z samym Netflixem oraz jednostką organizującą turniej, lecz nikt jeszcze nie odpowiedział na ich prośby o kontakt. Każdemu, kto wziął udział w konkursie, niebezpiecznik radzi:

Uważajcie na telefony lub e-maile, w których ktoś może podszywając się pod Netflix i powołując się na przekazane przez Was w ramach akcji dane próbować pozyskać od Was więcej informacji. Np. skan dowodu w celu odebrania nagrody,

Jeśli jesteście influencerami, różni “dowcipnisie” zapewnie zaraz będą do Was dzwonić z “heheszkami”, tak jak było to w przypadku niedawnego wycieku z pewnego odzieżowego sklepu. Niewykluczone, że grany będzie też spoofing, bo choć weszło nowe prawo, to podszywanie się pod cudze numery dalej jest możliwe.

Na taki rodzaj emocji, uczestnicy raczej się nie pisali.