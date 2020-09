Nadal skromna oferta silnikowa

To co się nie zmieniło to nadal skromna oferta silnikowa. Dacia całkowicie zrezygnowała z jednostki wysokoprężnej. Sandero i Logan dostępne będą tylko z silnikami benzynowymi, a w zasadzie to z jednym, który dostępny będzie w 3 wersjach. To trzycylindrowa jednostka o pojemności 1 litra, która w najsłabszej odmianie rozwija 65 KM i sparowana jest z pięciobiegową manualną skrzynią biegów. W wersji 90 KM jest już skrzynia sześciobiegowa, a w Sandero Stepway nawet automatyczna, bezstopniowa przekładnia CVT. W ofercie pojawi się też model ze zbiornikiem LPG, który może pokonać nawet ponad 1200 km na jednym tankowaniu obu zbiorników (paliwa i LPG).