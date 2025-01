Panele słoneczne uznaje się za symbol zielonej energii, ale ich efektywność w dużej mierze zależy od odpowiedniej konserwacji. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Turku (Finlandia) wyjaśnia, jak domowe środki czyszczące wpływają na zdolność szkła paneli do przepuszczania promieni słonecznych. Okazuje się, że wybór środka czyszczącego może być decydujący dla ich wydajności.

Panele słoneczne działają najlepiej, gdy ich powierzchnia jest wolna od zabrudzeń i uszkodzeń. Nawet drobne osady mogą obniżyć zdolność szkła do przepuszczania światła, co skutkuje mniejszą produkcją energii. Maksymalizacja wydajności paneli to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale również spory problem dla szeroko pojętej, współczesnej ekologii.

Jakie środki czyszczące wybrać?

Badanie wykazało, że większość standardowych środków czyszczących: preparaty do szkła czy izopropanol, są bezpieczne dla paneli. Wyjątkiem okazał się jednak płyn do mycia naczyń. Powierzchnia — co prawda — może wydawać się czysta po jego użyciu, ale możliwość szkła w zakresie przepuszczania światła pozostaje znacznie obniżona.

Nawet brudne szkło przepuszcza więcej światła niż to, które było czyszczone płynem do mycia naczyń. Problemem jest niedostateczne płukanie, przez co na powierzchni szkła mogą pozostawać resztki detergentu.

Co robić, aby panele działały poprawnie?

Pielęgnacja paneli słonecznych wymaga uwagi i stosowania odpowiednich metod, które pozwolą zachować ich maksymalną wydajność. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie ze specjalistycznych preparatów lub środków do czyszczenia szkła, które skutecznie usuwają zabrudzenia, nie uszkadzając przy tym delikatnej powłoki antyrefleksyjnej. Środki przeznaczone specjalnie do czyszczenia szkła w większości mogą być bezpiecznym wyborem, zapewniającym optymalną przepuszczalność światła.

Czysty panel nie zawsze oznacza "efektywny". Warto wiedzieć, czym je czyścić, by ich nie uszkodzić lub by nie spowodować ich mniejszej wydajności.

Zdecydowanie należy unikać właśnie płynów do mycia naczyń – jak wspomnieliśmy, pozostawiają one resztki, które obniżają zdolność szkła do przepuszczania promieni słonecznych. Równie istotne jest unikanie czyszczenia mechanicznego oraz myjek ciśnieniowych, które mogą uszkodzić powierzchnię paneli, prowadząc do spadku ich trwałości i efektywności. Regularne usuwanie osadów z kurzu i innych zanieczyszczeń jest niesamowicie ważne, aby zapobiec trwałym zabrudzeniom, które mogą wpłynąć na wydajność paneli w dłuższej perspektywie.

Fińscy naukowcy podkreślają, że właściwa pielęgnacja paneli słonecznych pozwala utrzymać ich wydajność na wysokim poziomie przez długi czas, co przekłada się na większe oszczędności i mniejszy ślad węglowy.

Jeżeli masz panele, lepiej omijaj płyny do mycia naczyń

Czystość paneli słonecznych jest niesamowicie ważna — jeżeli już je macie, to lepiej zapamiętajcie, czym nie należy ich przemywać. Wybór odpowiedniego środka czyszczącego ma ogromne znaczenie dla efektywności instalacji. Lepiej zainwestować parę złotych w odpowiednie preparaty, niż panel uszkodzić lub przynajmniej przeszkodzić mu w absorpcji światła. Wielu ludzi inwestuje w panele słoneczne sporo pieniędzy, a następnie narzeka na ich efektywność — czasami to właśnie takie błędy warunkują niezadowolenie z nich. Niestety, wiele paneli montuje się na dachach budynków, gdzie ich konserwacja jest trudniejsza. Dużo łatwiej pod tym względem jest, gdy stoją np. obok domu — wtedy ich przemycie odpowiednimi środkami jest bezpieczniejsze i mniej problematyczne.