Czy żaby potrafią chodzić po wodzie? Niektóre tak — owszem. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak magia – żaba zdaje się przeskakiwać po powierzchni wody niczym kamień odbijający się od tafli jeziora. Ale jak to działa? Właśnie temu zagadnieniu przyjrzeli się naukowcy z Virginia Tech. Serio, mam wrażenie, że badacze czasami naprawdę świetnie się bawią w trakcie pracy.

"Skittering", czyli po prostu skakanie po wodzie, było przez lata zaledwie anegdotycznie udokumentowane. Opisy tego zachowania sięgają 1949 roku, ale dopiero teraz podjęto próbę jego precyzyjnego zdefiniowania. Głównym bohaterem tych badań jest świerszczka północna (Acris crepitans), zamieszkująca tereny Ameryki Północnej. Niewielka żaba zaskakuje swoimi umiejętnościami i szybkością poruszania się po wodzie.

Jak to działa?

Badania przeprowadzone przez zespół oparto na analizie nagrań wideo wykonanych w 500 FPS. Zarejestrowano, jak żaby skaczą po powierzchni wody, wykonując ruchy przypominające mechanizm... znany z zachowań waleni. W każdym skoku ciało żaby na moment zanurza się w wodzie, po czym błyskawicznie wynurza, co pozwala jej na szybkie przemieszczanie się bez całkowitego zanurzenia.

Co ciekawe, ruch żaby nie przypomina typowego skoku. Gdy wpada do wody, wyrzuca tylne nogi, odpychając się od powierzchni. Następnie prostuje ciało i ponownie wyrzuca nogi – wszystko dzieje się w ułamkach sekundy. Z perspektywy obserwatora wydaje się, że żaba porusza się po wodzie jak kamień odbijający się od tafli, co w rzeczywistości jest iluzją wywołaną szybkością jej ruchów.

Właśnie ta żaba potrafi chodzić po wodzie. Dlaczego?

Dlaczego tylko niektóre żaby to potrafią?

Nie wszystkie gatunki żab wykazują podobne zachowania. Świerszczki mają stosunkowo niewielkie ciała, co może odgrywa tutaj ogromną rolę. Badacze zastanawiają się, czy to wyłącznie kwestia rozmiarów ciała, czy może ich anatomia kryje jakąś unikalną cechę umożliwiającą taką formę lokomocji.

Pytania pozostają otwarte. Czy inne gatunki mogłyby przyswoić podobne umiejętności, gdyby ich ciała były mniejsze? A może kluczem jest specyficzny układ mięśni i kości tych płazów? Naukowcy mają nadzieję, że przyszłe badania rozwieją te wątpliwości.

Nie tylko żaby

Tego typu badania mogą inspirować inżynierów oraz pobudzać rozwój technologii biomimetycznych, gdzie ruch żab może stać się podstawą dla projektowania maszyn zdolnych poruszać się po wodzie w trudnych warunkach.

Świat zwierząt może być naprawdę fascynujący. Badania nad tym przystosowaniem żab mogą się nam przydać bardziej, niż sądzimy. Kolejne odkrycia w tej materii mogą przyczynić się do rozwoju również innych aspektów nauki - nawet takich, których byśmy o to nie podejrzewali.