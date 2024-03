Przycisk WPS znajdziemy na prawie każdym routerze Wi-Fi. To wygodna funkcja, która szczególnie ułatwi życie zapominalskim. Dlatego jeśli nie masz dobrej pamięci do haseł, lepiej sprawdź, w jaki sposób skorzystać z tej nieodkrytej przez wielu funkcji routerów. Dzięki małemu przyciskowi podłączanie urządzeń do internetu stanie się śmiesznie proste.

Hasła do Wi-Fi często są długie, skomplikowane i trudne do zapamiętania. Przez to wiele osób może ucieszyć się, że istnieje sposób, dzięki któremu nie będą już nam potrzebne. Wiele domowych routerów Wi-Fi ma jedną, cenną opcję, która sprawi, że łączenie się z siecią będzie banalnie proste.

Czym jest WPS? Co oznacza ten skrót?

Przycisk WPS znajdziemy na prawie każdym domowym routerze. Skrót ten oznacza Wi-Fi Protected Setup. Jest to technologia, która korzysta z szeregu zabezpieczeń, takich jak WPA Personal czy WPA2 Personal. Dzięki temu zapewnia nam możliwość bezpiecznego konfigurowania Wi-Fi.

W praktyce korzystanie z przycisku WPS pomaga w podłączaniu wybranych przez nas urządzeń do domowej sieci bez użycia hasła. Możemy w ten sposób podłączać nie tylko urządzenia mobilne, ale także drukarki, skanery czy telewizory.

Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasz domowy router posiada tę opcję, wystarczy dokładnie obejrzeć sprzęt. Przycisk powinien znajdować się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Powinien być również odpowiednio podpisany.

Jak skorzystać z WPS? Użyj go zamiast hasła

Aby skorzystać z funkcji WPS, wystarczy nacisnąć na odpowiedni przycisk na routerze. Po jego naciśnięciu sieć Wi-Fi staje się dostępna dla wszystkich urządzeń, które są w zasięgu połączenia. Następnym krokiem jest wybranie na ekranie telefonu, laptopa, czy telewizora odpowiedniej opcji. Dzięki opcji WPS do sieci dopuszczone zostanie każde nowe urządzenie, które w danej chwili próbuje się połączyć z siecią.

Jeśli obawiamy się, że funkcja WPS nie jest bezpieczna, możemy zabezpieczyć ją PIN-em. Znajdziemy go na obudowie naszego routera Wi-Fi. Możemy również ustalić go samodzielnie. Dzięki temu będziemy mogli uwierzytelnić połączenie. PIN należy wpisać na ekranie urządzenia, które staramy się podłączyć do internetu.