TikTok ma pomysł na niesfornych nastolatków. Pokaże im konkretne filmy

TikTok ogłosił nową funkcję mającą na celu poprawę higieny cyfrowej wśród młodszych użytkowników. Od teraz nastolatki poniżej 18. roku życia po godzinie 22:00 będą otrzymywać pełnoekranowe powiadomienie z propozycją krótkiej medytacji – wszystko po to, by pomóc im wyciszyć się i oderwać od ekranu przed snem.

TikTok chce, by młodzi medytowali

Dotychczas TikTok testował tzw. „wind down prompt” – przypomnienie, które odtwarzało kojącą muzykę i miało zachęcać nastolatków do zakończenia przeglądania aplikacji. Początkowo funkcja ta była skierowana wyłącznie do użytkowników poniżej 16. roku życia, jednak nowa wersja będzie dostępna dla wszystkich poniżej 18 lat.

Co więcej, z opcji medytacji skorzystać będą mogli również dorośli, jeśli aktywują funkcję Sleep Hours (Godziny snu) w ustawieniach czasu ekranowego.

Według danych przedstawionych przez TikToka, aż 98% użytkowników poniżej 16. roku życia, którzy przetestowali nową funkcję medytacyjną, zdecydowało się ją pozostawić włączoną. To wynik, który sugeruje, że inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród młodych ludzi.

Choć pierwsze powiadomienie po 22:00 można pominąć, aplikacja wyświetli później pełnoekranowy komunikat, który będzie trudniejszy do zignorowania.

Nowe narzędzie pojawia się w momencie, gdy TikTok mierzy się z poważnymi wyzwaniami prawnymi – platforma ma czas do 19 czerwca, by sprzedać swoje operacje w USA, w przeciwnym razie grozi jej zakaz działalności na tamtejszym rynku. Pomimo tej presji firma kontynuuje wdrażanie rozwiązań mających zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników.

Już wcześniej TikTok uruchomił funkcję Time Away, która pozwala rodzicom ograniczać dostęp do aplikacji w określonych godzinach.

Grafika: depositphotos