PlayStation 5 Pro zaprezentowane! Sony kończy z największym problemem graczy

Sony zaprezentowało dziś nową wersję konsoli PlayStation 5 Pro. Poznaliśmy wygląd konsoli, nowe funkcje oraz cenę. Wiemy też, kiedy trafi do sklepów.

PlayStation 5 - kiedy w sklepach? Jaka cena?

PS5 Pro wprowadza trzy kluczowe ulepszenia w porównaniu do podstawowej wersji konsoli: większy układ GPU, zaawansowany Ray Tracing oraz niestandardowe skalowanie obrazu oparte na sztucznej inteligencji (PSSR). Nowa konsola Sony trafi do sprzedaży 7 listopada i wersja bez napędu będzie kosztować 699 dolarów, a w Europie 799 euro - przedsprzedaż ruszy 26 września. W zestawie nie znajdzie się też wertykalna podstawka. Sam design konsoli przypomina wcześniejszy model, ale zgodnie z przeciekami na środku bocznych paneli widoczne są trzy dodatkowe "paski".

PS5 Pro oficjalnie - co nowego?

Zaprezentowane dziś PS5 Pro jest znacznie szybsze, dzięki nowemu GPU, który jest szybszy o około 45% niż w standardowym PS5, co pozwoli na płynniejsze działanie gier i lepszą obsługę technologii Ray Tracing. Osiągnięto to dodając 67% więcej jednostek obliczeniowych i o 28% szybszej pamięci. Dzięki temu, gry będą wyglądać jeszcze bardziej realistycznie, z lepszymi efektami i cieniami. Motywem przewodnim prezentacji było porównanie trybów fidelity i performance na PS5, gdzie gracze muszą wybierać pomiędzy jakością grafiki a 60 klatkami na sekundę. PS5 Pro ma pozwolić na pozbycie się tego dylematu, ponieważ docelowo gry mają działać w 4K z Ray Tracingiem i w 60 fps.

PlayStation 5 Pro wprowadza także nową technologię zwaną PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), która jest techniką skalowania obrazu opartą na sztucznej inteligencji. Jest to podobne do rozwiązań NVIDIA DLSS lub AMD FSR i ma na celu poprawę liczby klatek na sekundę i jakości obrazu w grach na konsoli Sony. "Trzy czwarte graczy wybiera tryb wydajności" - powiedział prowadzący prezentację Mark Cerny. To oznacza, że dla większości z nich ważniejszy jest wyższy klatkarz i szybsza reakcja gry, a nie oprawa graficzna. Z PS5 Pro gracze najwyraźniej nie będą musieli dokonywać już takiego wyboru.

Nowa konsola obsługuje również technologie Wi-Fi 7, VRR oraz gry w rozdzielczości 8K. Dodatkowo, funkcja Game Boost stabilizuje i poprawia wydajność ponad 8500 gier z PS4, które będą działać dzięki kompatybilności wstecznej. PS5 Pro zaoferuje również lepszą jakość obrazu dla wybranych gier z PS4, co widzieliśmy już w przypadku PS5. Konsola będzie dostępna z dyskiem SSD o pojemności 2TB oraz kontrolerem DualSense, a w zestawie znajdzie się także preinstalowana gra Astro’s Playroom.