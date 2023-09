Czy praca w IT ma przyszłość? Najlepiej płatne stanowiska w IT

Praca w IT stała się w ostatnich latach jednym z najbardziej dynamicznych i perspektywicznych obszarów zawodowych. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu, analizując nie tylko perspektywy zatrudnienia w branży IT, ale również najbardziej atrakcyjne i najlepiej płatne stanowiska.

Czy praca w IT ma przyszłość?

Praca w branży IT ma bez wątpienia obecnie ogromne znaczenie i zapowiada się na długotrwałą przyszłość. Ten dynamicznie rozwijający się sektor nie tylko odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, ale także wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. W miarę jak technologia staje się coraz bardziej wszechobecna, praca w IT staje się coraz bardziej atrakcyjna i przyszłościowa.

Po pierwsze, rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT jest związane z ciągłym rozwojem nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, blockchain czy internet rzeczy. Firmy na całym świecie potrzebują wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zarządzać i rozwijać te nowoczesne rozwiązania. To z kolei tworzy ogromne możliwości kariery dla osób zainteresowanych IT, zarówno dla tych z doświadczeniem, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę zawodową.

Po drugie, praca w IT oferuje elastyczność i różnorodność. Branża ta nie ogranicza się tylko do programowania; obejmuje wiele różnych obszarów, takich jak cyberbezpieczeństwo, analiza danych, projektowanie interfejsów użytkownika i wiele innych. To oznacza, że osoby pracujące w IT mogą dostosować swoje umiejętności i zainteresowania do konkretnej ścieżki kariery, co daje im dużą swobodę wyboru. Warto więc podkreślić, że praca w IT również oferuje wiele perspektyw rozwoju i możliwości dla wszystkich, którzy chcą zaangażować się w ten dynamiczny sektor.

Ale na jakich stanowiskach można liczyć na najlepsze zarobki? Oto pięć najlepiej opłacanych stanowisk w IT wedle “2023 Salary Guide” od firmy Robert Half.

Big Data engineer

Big Data engineer to profesjonalista zajmujący się projektowaniem, budowaniem i zarządzaniem systemami i infrastrukturą potrzebną do przetwarzania i analizy dużych ilości danych, znanych jako Big Data. Głównym celem Big Data engineerów jest zapewnienie, że organizacje mogą efektywnie zbierać, przechowywać, przetwarzać i analizować duże ilości danych w celu pozyskiwania cennych informacji i wskazówek biznesowych. Big Data engineerowie odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie dane stają się coraz bardziej wartościowym zasobem. Pomagają organizacjom w ekstrakcji wiedzy i informacji z dużych zbiorów danych, co może prowadzić do lepszych decyzji biznesowych, innowacji i konkurencyjności na rynku. To oni projektują, wdrażają i utrzymują infrastrukturę, która pozwala na gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Mogą korzystać z narzędzi takich jak Apache Hadoop, Apache Spark czy różne bazy danych NoSQL. Często współpracują z analitykami danych i naukowcami danych, aby zrozumieć ich potrzeby i zapewnić dostęp do odpowiednich danych i narzędzi.

DevOps engineer

DevOps engineer to specjalista, który zajmuje się integracją, wdrażaniem, automatyzacją i zarządzaniem środowiskami oraz procesami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania. Słowo "DevOps" jest połączeniem dwóch głównych dziedzin: "development" (tworzenie oprogramowania) i "operations" (zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem produkcyjnym). Głównym celem DevOps engineerów jest eliminacja barier i poprawa współpracy między zespołami programistycznymi (developers) a zespołami operacyjnymi (operations), co przekłada się na szybsze wytwarzanie oprogramowania o wyższej jakości oraz skrócenie czasu wprowadzania nowych funkcjonalności na rynek. DevOps engineerowie mają kluczowe znaczenie dla organizacji, które dążą do skrócenia cyklu wytwarzania oprogramowania, zwiększenia niezawodności systemów oraz szybszego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku. Ich rola polega na tworzeniu mostu między etapem tworzenia oprogramowania a jego wdrażaniem, co przyczynia się do efektywniejszego i bardziej zautomatyzowanego procesu dostarczania wartości biznesowej.

Systems security manager

Systems Security Manager to stanowisko w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, które odnosi się do roli profesjonalisty odpowiedzialnego za zarządzanie i nadzorowanie aspektami bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacji. Ta rola jest kluczowa, zwłaszcza w dzisiejszym środowisku cyfrowym, gdzie bezpieczeństwo danych i infrastruktury jest priorytetem dla wielu firm i instytucji. Główne obowiązki i odpowiedzialności Systems Security Managera obejmują: zarządzanie polityką bezpieczeństwa, monitorowanie i wykrywanie zagrożeń, zarządzanie dostępem czy zgodność z regulacjami. Rola Systems Security Managera jest niezwykle istotna w ochronie danych i infrastruktury przed zagrożeniami cybernetycznymi. Osoba pełniąca tę funkcję musi być dobrze zorientowana w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, być gotowa na dynamiczne środowisko, w którym zmieniające się zagrożenia wymagają stałej reakcji i dostosowania środków bezpieczeństwa.

Mobile applications developer

Mobile Applications Developer, znany także jako programista aplikacji mobilnych, to specjalista w dziedzinie tworzenia oprogramowania przeznaczonego na urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety. Jest odpowiedzialny za projektowanie, programowanie i rozwijanie aplikacji, które działają na różnych platformach mobilnych, takich jak iOS (Apple) czy Android (Google). Tworzenie aplikacji mobilnych wymaga głębokiej wiedzy z zakresu programowania. Programista aplikacji mobilnych musi być biegły w językach programowania odpowiednich dla danej platformy, takich jak Swift i Objective-C dla iOS oraz Java i Kotlin dla Androida.

Oprócz tworzenia nowych aplikacji, programista aplikacji mobilnych musi również regularnie aktualizować istniejące aplikacje, aby dostosować je do nowych wersji systemów operacyjnych i wprowadzać ewentualne poprawki. Mobile applications developer to rola kluczowa w dzisiejszym świecie, w którym mobilne aplikacje są nieodłączną częścią życia wielu ludzi i kluczowym narzędziem biznesowym dla wielu firm. Programiści aplikacji mobilnych mają duży wpływ na to, jakie funkcje i możliwości oferują aplikacje mobilne, co ma bezpośredni wpływ na doświadczenie użytkownika. Są niezwykle ważnymi zawodowcami w dziedzinie technologii mobilnych, a ich umiejętności są bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Applications architect

Architekt aplikacji to specjalista odpowiedzialny za projektowanie i opracowywanie architektury aplikacji komputerowych. Jego głównym celem jest stworzenie struktury i planu działania, który umożliwi skuteczne tworzenie, rozwijanie i utrzymanie aplikacji o wysokiej jakości. Architekt aplikacji bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak wymagania biznesowe, technologie, wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo i inne, aby stworzyć spójny i zrównoważony projekt aplikacji. Architekt aplikacji jest odpowiedzialny za zaprojektowanie struktury aplikacji, w tym podział na moduły, komponenty i interfejsy.

Projektuje także schemat bazy danych i strukturę przetwarzania danych. Rola Architekta Aplikacji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu projektów oprogramowania, szczególnie w dużych i złożonych projektach. Jego zdolność do projektowania elastycznej, wydajnej i bezpiecznej architektury jest nieoceniona, ponieważ ma to wpływ na całość procesu tworzenia aplikacji oraz na zadowolenie klientów i użytkowników końcowych.