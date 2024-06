0

Wszechświat stale się rozszerza, a tego mechanizm jest jednym z najważniejszych zagadnień współczesnej kosmologii. Lambda-CDM - obowiązujący aktualnie model, tłumaczy ją za pomocą stałej kosmologicznej w równaniach pola Einsteina. Problem w tym, że owa stała kosmologiczna wciąż pozostaje nie w pełni zrozumiała, zwłaszcza jeśli chodzi o jej niewielką, dodatnią wartość. Stąd istnieją pewne wątpliwości co do modelu, choć jest on przyjmowany jako "pewny" w sporym gronie naukowców.