Coinbase wyemitował podczas Super Bowl kod QR prowadzący do akcji promocyjnej. Zainteresowanie przerosło oczekiwania.

Super Bowl za nami. Wielkie święto sportowo-marketingowe, to zawsze świetna okazja dla reklamodawców do zaprezentowania się przed milionami odbiorców. Wydarzenie przyciąga największe gwiazdy szeroko pojętego show-biznesu. W tym roku podczas finałowego meczu NFL na spotach reklamowych pojawiło się kilka kluczowych giełd kryptowalutowych, m.in. Coinbase. Ich krótka akcja promocyjna doprowadziła do przeciążenia aplikacji giełdy.

Bitcoiny zaszyte w kodzie QR

Finał Super Bowl znany jest z tego, że przyciąga kosmiczne ilości widzów zarówno przed telewizorami, jak i na żywo. W 2011 roku udało się osiągnąć 111 milionów widzów przed odbiornikami. Dla wielu znanych firm i marek to wyjątkowy dzień. W przerwie między rozgrywkami prezentowane są bowiem specjalnie przygotowane na tę okazję spoty reklamowe, za które reklamodawcy muszą zapłacić astronomiczne kwoty. Tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze nie może zabraknąć giełd kryptowalutowych.

Źródło: Coinbase

Amerykańska platforma wymiany krypto w swoim nietypowym spocie reklamowym nawiązała do znanego mema o wygaszaczu ekranu DVD. Na pewno kojarzycie filmiki, gdzie latające po ekranie logo DVD trafia w końcu centralnie w róg ekranu, wywołując owacje widzów. Różnica polegała na tym, że od „ścian” ekranu odbijał się logotyp Coinbase. W rzeczywistości był on też ukrytym kodem QR. Po zeskanowaniu widzowie przenoszeni byli na witrynę promocyjną, na której widniała opcja założenia konta w zamian za 15 dolarów w Bitcoinie. Twórcy nie przewidzieli chyba, czym kończy się zestawienie darmowych pieniędzy z wielomilionowymi zasięgami. Aplikacja nie dała rady tak dużemu obciążeniu. Problemy w jej działaniu odczuwalne były jeszcze przez długi czas po wyemitowaniu spotu. Dla zainteresowanych promocja dostępna jest do 15 lutego tylko na rynku amerykańskim.

Specjaliści od real-time marketingu w Meta zareagowali błyskawicznie. Krótko po crashu aplikacji Coinbase opublikowali na Twitterze prześmiewczy post nawiązujący do spotu giełdy kryptowalut. Zeskanowany kod prowadzi do strony internetowej firmy Meta, a dokładniej do eventu z udziałem zespołu Foo Fighters, który ma odbyć się w wirtualnej rzeczywistości.