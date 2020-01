Huawei może mieć problemy także w Europie. Wielka Brytania nie skorzysta z ich rozwiązań przy budowie 5G?

Nadajemy z roku 2020, a sytuacja Huawei wciąż się jakoś wyjątkowo nie polepszyła. Chiński koncern wciąż musi trochę kombinować, a trochę... liczyć na to że ten dziwny stan zawieszenia trwający od wielu miesięcy nareszcie się skończy. Póki co jednak nic na to nie wskazuje — bo kiedy już wydaje się wszystkim że sytuacja nareszcie zmierza ku lepszemu, świat obiegają wieści że jednak nie jest to do końca prawda. Bo przecież smartfony i tablety Huawei to jeszcze nie koniec oferty chińskiego giganta — warto pamiętać, że sieć 5G to ich as w rękawie. I teraz przedstawiciele Stanów Zjednoczonych przestrzegają UK przed jej używaniem.