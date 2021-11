Czwartkowy przegląd promocji na elektronikę i nie tylko

W sklepie RTV EURO AGD kupicie Huawei MateView GT 27. To 27-calowy monitor 16:9 z zakrzywionym ekranem VA o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli charakteryzujący się m.in. jasnością 350 nitów, odświeżaniem na poziomie 165 Hz, czasem reakcji 4 ms, odwzorowaniem kolorów w przestrzeni barw sRGB (ΔE < 2), kontrast 4000: 1, a także wysokim pokryciem przestrzeni barw (100% sRGB, 90% DCI-P3). Wyposażono go w jedno złącze HDMI 2.0, jedno złącze DispPlay Port oraz port USB-C służący do zasilania monitora.

Aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: HD181121

W sklepie x-kom kupicie OnePlus 8 Pro 5G za 3199 zł. Smartfon z 6,78-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 3168 x 1440 pikseli wyróżniający się m.in. odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Działa pod kontrolą Snapdragona 865 z grafiką Adreno 650. Posiada poczwórny układ aparatów: 49 Mpix główny + 8 Mpix teleobiektyw + 48 Mpix ultraszerokokątny + 5 Mpix filtr barwny. Do tego bateria o pojemności 4510 mAh z szybkim ładowaniem Warp Charge 30T i Android 10 z OxygenOS. W tej wersji kupicie go z 12 GB ram i 256 GB na dane w kolorze Glacial Green​​.

Czwartkowy przegląd promocji na sprzęt elektroniczny

W kilku polskich sklepach kupicie też Sony WH-1000XM3 za 849 zł. To bezprzewodowe słuchawki z redukcją hałasu wykorzystujące procesor QN1 HD pozwolą na 30 godzin słuchania muzyki z włączoną funkcją lub 38 godzin z wyłączonym NC. W tej cenie kupicie je w RTV EURO AGD, oficjalnym sklepie Sony, x-kom oraz na polskim Amazonie. Słuchawki są dostępne w kolorze czarnym i srebrnym.

Microsoft świętuje 20 lat Xboxa oferując graczom m.in. możliwość skorzystania z promocji na abonament Xbox Game Pass na komputer PC. Za 4 zł można otrzymać 3 miesiące dostępu do bogatego katalogu gier. Warto jednak skorzystać z dodatkowej oferty. Posiadając Xbox Game Pass na komputer i wymieniając go na Xbox Game Pass Ultimate, za dodatkowe 4 zł otrzymacie łącznie 4 miesiące najwyższego abonamentu Game Pass. A ten, oprócz dostępu do gier na PC i konsole, pozwala na granie w chmurze na urządzeniach mobilnych i konsolach Xbox One oraz Series X|S.

Promocja dotyczy nowych użytkowników, którzy nie posiadali wcześniej aktywnej subskrypcji. Może również zadziałać w przypadku osób powracających. Regularnie przygotowujemy też rozpiskę gier, które już są dostępne i pojawią się w usłudze w najbliższych dniach. Listopad jest mocnym miesiącem dla Xbox Game Pass. Jego końcówka też zainteresuje graczy.

Pamiętajcie też, że do końca dnia kupicie smartfony Xiaomi w niższych cenach. W ramach jesiennej promocji Mi 11 Lite 6 dostępny jest za 1599 zł, Mi 11 Lite 8 za 1699 zł, Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 za 1599 zł, Xiaomi 11 Lite 5G NE 9 za 1799 zł, Mi 11T 8 w wersji 128 GB za 2199 zł i w wersji 256 GB za 2399 zł. Promocja obowiązuje w sklepach Xiaomi i sieciach handlowych. Dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży może się różnić.