Cztery platformy w jednym miejscu: "All In Streaming" to minimum formalności

Dodatkowo oferowany jest pakiet "All In Streaming", który łączy w sobie dostęp do bogatej oferty filmów i seriali z popularnych platform: Max, Disney+ oraz pakietu Polsat Box Go Plus. Dla abonentów Plusa oznacza to wygodną możliwość zanurzenia się w różnorodnym świecie rozrywki za pośrednictwem jednej subskrypcji, co może okazać się szczególnie atrakcyjne w kontekście planowanego wolnego czasu.

Połączenie sił Plusa i SkyShowtime to istotne wydarzenie na rynku usług streamingowych. Dzięki tej współpracy, szerokie grono klientów Plusa zyskuje dostęp do unikalnych treści oferowanych przez SkyShowtime, co znacząco wzbogaca dotychczasową ofertę rozrywkową operatora przy niedużym wydatku - jedyne 15 zł miesięcznie! Katalog platformy jest niezwykle obszerny, łączy w sobie propozycje od największych wytwórni filmowych i dystrybutorów, a także stacji oraz serwisów stojących za największymi hitami serialowymi. SkyShowtime przygotowuje też własne seriale, w tym polskie produkcje, ale o tym nieco później.

Pakiet All In Streaming w Polsat Box Go

Pakiet "All In Streaming" charakteryzuje się integracją trzech odrębnych platform streamingowych. Dla widzów kluczowa jest wygoda dostępu do różnorodnych treści w ramach jednej subskrypcji zarządzanej przez Plus. Włączenie SkyShowtime do oferty Plus, obok wcześniej wymienionych pakietów z Disney+, Max i pakietem Polsat Box Go Plus, znacząco poszerza spektrum dostępnych filmów i seriali. Taką agregację usług można określić mianem kompleksowego rozwiązania rozrywkowego, które gusta i preferencje, eliminując jednocześnie konieczność kosztownego zarządzania wieloma oddzielnymi subskrypcjami.

Na platformie SkyShowtime na uwagę zasługuje polski serial oryginalny "Śleboda". Ta produkcja zabiera widza w mroczny świat małej, pozornie spokojnej społeczności, w której dochodzi do serii niepokojących wydarzeń. Fabuła koncentruje się na losach antropolożki, która musi zmierzyć się z tajemniczymi zbrodniami, odkrywając przy tym głęboko skrywane sekrety mieszkańców. Serial charakteryzuje się gęstą atmosferą, złożonymi postaciami i nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Dla miłośników kryminałów z elementami psychologicznymi "Śleboda" może okazać się fascynującą propozycją na długie wieczory. Kolejną interesującą propozycją SkyShowtime jest "Dexter: Original Sin", prequel kultowego serialu "Dexter". Akcja przenosi nas do Miami lat 80., gdzie poznajemy młodego Dextera Morgana, zanim stał się znanym z głównej serii analitykiem krwi w policyjnym laboratorium, prowadzącym podwójne życie jako seryjny morderca. Serial śledzi jego pierwsze kroki na mrocznej ścieżce, ukazując okoliczności, które ukształtowały jego psychikę i skłoniły do wymierzania sprawiedliwości na własną rękę.

Wśród nadchodzących premier na SkyShowtime warto wspomnieć o polskim serialu "Langer", adaptacji popularnej powieści Remigiusza Mroza. Fabuła koncentruje się na losach prawnika, który zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę kryminalną. Serial zapowiada się jako trzymający w napięciu thriller, pełen zwrotów akcji i moralnych dylematów, co może przyciągnąć szerokie grono widzów oczekujących intensywnej rozrywki. Dodatkowo, platforma zaoferuje dostęp do wyczekiwanego filmu "Gladiator II".

Przechodząc do platformy Max, na szczególną uwagę zasługuje serial "The Last of Us". Ta adaptacja popularnej gry wideo przenosi widzów do postapokaliptycznego świata, zniszczonego przez tajemniczą pandemię grzybów. Fabuła śledzi losy Joela, surowego przemytnika, który otrzymuje zadanie przetransportowania przez niebezpieczną Amerykę młodej Ellie, która wydaje się być kluczem do znalezienia lekarstwa na śmiertelną infekcję. Serial łączy w sobie elementy dramatu, akcji i horroru, a jego siłą są przede wszystkim złożone relacje między bohaterami i poruszająca historia o przetrwaniu i człowieczeństwie w ekstremalnych warunkach. Kolejnym mocnym punktem oferty Maxa jest "Opowieść podręcznej" ("The Handmaid's Tale"). Ten wielokrotnie nagradzany serial dystopijny przedstawia mroczną wizję przyszłości, w której fundamentalistyczny reżim Gilead zniewala kobiety, traktując je jedynie jako narzędzia do reprodukcji. Główną bohaterką jest Offred, jedna z "podręcznych", która walczy o przetrwanie i odzyskanie swojej tożsamości w okrutnym świecie pozbawionym wolności.

Na platformie Disney+ fani superbohaterów z pewnością z zainteresowaniem będą śledzić serial "Daredevil: Odrodzenie" ("Daredevil: Born Again"). To kontynuacja popularnej serii o niewidomym prawniku Matt Murdocku, który nocami walczy z przestępczością na ulicach Hell's Kitchen jako zamaskowany mściciel Daredevil. Nowa odsłona serii zgłębia dalsze losy bohatera, jego zmagania z własnymi demonami oraz nowe wyzwania, jakie stawia przed nim świat przestępczy. Natomiast dla miłośników animacji Disney przygotował film "Mufasa. Król Lew" ("Mufasa: The Lion King"). Film skupia się na historii ojca Simby, ukazując jego młodość i drogę do zostania królem Lwiej Ziemi. Polsat Box Go Plus koncentruje się na dostarczaniu popularnych polskich programów telewizyjnych z informacjami, rozrywką i muzyką oraz seriali. Przykładem są uznane formaty rozrywkowe, takie jak "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" czy "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Platforma oferuje bogaty wybór polskich produkcji różnych gatunków.

Oferta All In Streaming i SkyShowtime - szczegóły

Pakiet “All In Streaming” w Plusie, oferujący dostęp do Disney+, Max i pakiet Polsat Box Go Plus za 49,99 zł miesięcznie, wydaje się być atrakcyjną opcją w porównaniu do subskrybowania każdej z tych usług osobno. Cena Disney+ w Polsce wynosi 29,99 zł miesięcznie za plan Standard lub 49,99 zł za plan Premium. Dostęp do Max to koszt od 29,99 zł miesięcznie za plan Podstawowy a najtańszy pakiet z filmami i kanałami TV w serwisie Polsat Box Go to Premium za 30 zł. Sumując najniższe dostępne ceny pojedynczych subskrypcji (Standard Disney+ i Podstawowy Max), otrzymujemy kwotę co najmniej 59,98 zł, co czyni pakiet All In Streaming znacząco tańszym, oferując jednocześnie bogatą bibliotekę treści z trzech różnych platform oraz dodatkowo 37 kanałów TV w ramach pakietu Polsat Box Go Plus. Do tego warto wzbogacić swoje portfolio platform streamingowych o dostęp do SkyShowtime. Wykupując w Plusie dowolny abonament (komórkowy, światłowód, internet mobilny) dostęp do SkyShowtime kosztuje tylko 15 zł miesięcznie.

Jedną z kluczowych zalet platform streamingowych jest ich elastyczność. Umożliwiają one oglądanie ulubionych treści na żądanie, na różnych urządzeniach i bez ograniczeń czasowych. Ta cecha jest szczególnie cenna podczas wolnych weekendów i każdej innej chwili, kiedy mamy więcej czasu i swobody w planowaniu naszych aktywności. Dzięki pakietowi "All In Streaming" i subskrypcji SkyShowtime można w dowolnym momencie oddać się oglądaniu filmów czy serialowym maratonom, dostosowując seanse do swoich indywidualnych potrzeb i harmonogramu.

Pakiet "All In Streaming" od Plusa i SkyShowtime to interesująca propozycja, łącząca bogatą ofertę czterech popularnych platform streamingowych z potencjałem oszczędności finansowych i wygodą dostępu. Biorąc pod uwagę oszczędności i niezwykle obszerne biblioteki wymienionych serwisów, oferta Plusa może stanowić atrakcyjną opcję dla abonentów poszukujących różnorodnej rozrywki na czas wolny.

Materiał powstał we współpracy z Polsat Box Go.