Czarny Piątek to za mało? MediaMarkt przygotował Black Friday XXXL

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że Black Friday wiąże się z okresem wyjątkowych promocji handlowych. W tym czasie ogromnym zainteresowaniem cieszy się szeroko rozumiana elektronika użytkowa, bez której trudno dziś wyobrazić sobie codzienne życie prywatne i zawodowe. Gdzie szukać najlepszych cen? Warto śledzić ofertę sieci MediaMarkt, która przygotowała setki propozycji produktów z różnych kategorii w promocyjnych cenach. W ramach akcji „Black Friday XXXL”, której finał nastąpi 26 listopada, znajduje się mnóstwo wyjątkowych okazji dla najbardziej wymagających poszukiwaczy niskich cen.

Sklepy MediaMarkt od ponad dwudziestu lat są ulubionym miejscem zakupów nowoczesnych technologii i związanych z nią usług. Nasi klienci przyzwyczaili się, że na co dzień zapewniamy im bogaty wybór sprzętu w najlepszych cenach, a oferty promocyjne z okazji Black Friday dodatkowo potwierdzają nasze kompetencje. Tegoroczne propozycje są szczególne ze względu na szerokość i atrakcyjność przygotowanej oferty. Każdy znajdzie coś dla siebie spośród setek produktów w akcji Black Friday XXXL

– mówi Wojciech Wieroński, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów MediaMarktSaturn Polska.

Szeroką ofertę produktów w promocyjnych cenach można znaleźć zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online już od początku listopada, a teraz nadchodzi wielki finał akcji. Ofertę MediaMarkt warto jednak śledzić na bieżąco, gdyż już wkrótce pojawią się kolejne promocje - akcja trwa aż do 30 listopada! Oto niektóre z aktualnych propozycji:

Tutaj możecie zapoznać się z pełną ofertą Black Friday XXXL .

Warto się pospieszyć, bo elektronika użytkowa szybko schodzi ze sklepowych półek. Postępująca digitalizacja naszego życia sprawiła, że nowe technologie stały się produktami pierwszej potrzeby. W ostatnim czasie branża nabrała dodatkowego rozpędu, ze względu na sytuację pandemiczną. W tym czasie wielu z nas przeniosło się z wielkich biurowców, do domowych zaciszy. Spędzając więcej czasu w domu, potrzebujemy również niezawodnych sprzętów AGD i RTV, a wiele salonów i pokoi zamieniło się w centra kinowe lub sale gamingowe. Dlatego z decyzją o zakupie wymarzonych sprzętów nie warto czekać do ostatniej chwili.

Trzeba przy tym również pamiętać, że promocje mają charakter okresowy – nie trwają wiecznie, a te najciekawsze kończą się szybko.

Użytkownicy nowych technologii słusznie wykazują również rosnące zainteresowanie usługami związanymi z użytkowaniem sprzętu. Wynika to z wyzwań związanych w ostatnich miesiącach z pracą i nauką zdalną, a tym samym koniecznością szybkiego przygotowania produktu do sprawnej, bezproblemowej pracy i komunikacji. Rosną także oczekiwania co do kompleksowej obsługi w zakresie urządzeń RTV i AGD, co pozwala kupującym od razu bezpiecznie i w pełni korzystać z możliwości sprzętu. MediaMarkt kompleksowo podchodzi do tego tematu, od lat utrzymując pozycję lidera w aspekcie wyboru i jakości świadczonych usług.

Klienci mogą oczekiwać mocy promocji zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych MediaMarkt.