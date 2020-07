Cyrk 5G chyba nigdy się nie zawinie. A dla naszego dobra powinien!

To co się dzieje wokół 5G to jeden wielki cyrk. Jedna sprawa to bezpieczeństwo lub jego brak. Zwolennicy nie umieją w żaden sposób przekonać przeciwników, a przeciwnicy są kojarzeni z radykalnymi oszołomami z powodu przekazów w mediach, które są pełne aktów wandalizmu, podpaleń czy zapowiedzi zorganizowanych akcji niszczenia masztów 5G. Z kolei wisienką na tym cyrkowym torcie staje się kwestia firmy Huawei i jej zaangażowania w budowanie sieci piątej generacji w poszczególnych Państwach.

Nie wiem czy mam ostatnio jakieś wybitne szczęście, jeśli chodzi o wpadanie na tematy z Wielką Brytanią w roli głównej, czy po prostu dużo się o ich decyzjach ostatnio mówi. Tak czy siak tym razem oni, wraz z Huawei i 5G grają główne role. Komu przypadła rola drugoplanowa? Jest nim nie kto inny jak Donal Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych.

Trump mówi nie!

Zacznijmy od tego, że rząd USA zabrania ich operatorom korzystać z infrastruktury Huawei. Stany Zjednoczone oskarżają technologiczne giganta o bliską współpracę z rządem Chińskim, czemu oni (Huawei) oczywiście zaprzeczają. Jest to istotne, bo nadaje tło całej historii.