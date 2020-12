Obudź się, Samuraju – mamy zwiastun premierowy Cyberpunk 2077 do obejrzenia

Premiera Cyberpunk 2077 już za niecałe dwa dni. Gra trafi do sklepów i na wirtualne półki w najbliższy czwartek, 10 grudnia. I to był już ostatni dzwonek na wypuszczenie zwiastuna premierowego. Oto on:

Zwiastun jest dość spokojny, stonowany, jednocześnie pokazuje sporo niepublikowanych dotychczas fragmentów z gry. Zastanawiałem się jak CDPR rozegra ten materiał i mówiąc szczerze, jestem trochę zaskoczony – spodziewałem się jednak dużo bardziej dynamicznego filmu, w dodatku dopakowanego jakimiś zapierającymi dech w piersiach fragmentami. Czy jestem rozczarowany? Absolutnie nie, bo przez to zaskoczenie film bardzo mi się podoba. Ale zwróćcie uwagę, że niektóre fragmenty gry prezentują się rewelacyjnie, a niektóre tylko dobrze – ciekawe czy we właściwej grze też będą takie różnice w poszczególnych jej fragmentach.

