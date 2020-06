Cyberpunk 2077 z nowym zwiastunem i opcją rozgrywki – Redzi uchylają kolejne rąbki tajemnicy

Night City Wire to transmisja, którą przygotowali dla fanów twórcy Cyberpunka 2077. Mieliśmy zobaczyć na niej nowy zwiastun, nowe fragmenty rozgrywki oraz kilka drobniejszych niespodzianek. Niecierpliwość graczy rośnie, a ostatnie przesunięcie premiery jeszcze bardziej rozbudziło potrzebę zdobycia nowych informacji. Jeżeli już teraz chcecie wiedzieć, czy faktycznie warto czekać na grę, rzućcie okiem wrażenia z grania Pawła. Czego dowiedzieliśmy się z transmisji na temat Cyberpunka 2077?

Cyberpunk 2077 nowy zwiastun

Zupełnie nowy zwiastun produkcji. The city of endless possibility to hasło, które miało rozbudzić wyobraźnię graczy, rozpoczynając całość. Dynamiczny montaż pozwolił nam przyjrzeć się miastu z wielu perspektyw oraz terenom wokół niego. Zobaczyliśmy również nowe rodzaje uzbrojenia. Fragmenty, które zobaczyliśmy, pochodzą z prologu gry oraz pierwszych kilku zadań. Nie trzeba bać się spojlerów. „Badlands” to pustynna przestrzeń otaczająca główne miasto, zamieszkana przez gang Nomadów. To własnie tam spotkamy się z wielkimi, otwartymi przestrzeniami, idealnymi dla naszych pojazdów.

Cyberpunk 2077 – Braindance

Braindance to nowa opcja w grze. Braindance pozwoli odtwarzać wspomnienia innych ludzi. Przeżywanie ich na wszystkie sposoby, włącznie z odczuwaniem bólu czy robienia analizy poprzez wzór sprawdzania materiału nagranego przez kamery CCTV stanie się możliwe. Każde wspomnienie, jakie pozyskamy naszym protagonistą, to osobna historia, swego rodzaju zadanie detektywistyczne, w którym będziemy musieli poszukiwać kolejnych poszlak i dowodów, ostatecznie łącząc wszystkie informacje razem

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 ukaże się na komputerach PC z Windowsem oraz konsolach – Xbox One i PlayStation 4. Premiera gry na ten moment wyznaczona jest na 19 listopada.