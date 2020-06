Premiera Cyberpunk 2077 przesunięta o dwa miesiące

Jak napisali we wspólnym oświadczeniu Marcin Iwiński i Adam Badowski, CD Projekt nie zamierza odstępować od swojej zasady wypuszczania produktów, dopiero gdy są całkiem gotowe. Jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że sprawi to sporej części graczy spory zawód, za co mogą tylko przeprosić. Wiadomo, że kurtuazja wymaga takich formułek, ale wydaje się, że większość graczy była przygotowana na obsunięcie się terminów, podobnie było przecież i przy „Wiedźminach”. Jednocześnie CD Projekt Red dobrze wie, że nawet najbardziej obrażalscy poczekają, natomiast wypuszczenie zbyt zbugowanego produktu może skończyć się znacznie gorzej.