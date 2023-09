Cyberpunk 2077: Widmo wolności - nowy trailer dużo mówi o histori DLC

Podczas streamu Night City Wire CD Projekt Red przybliżył oczekiwany przez wszystkich więcej informacji o nadchodzącym DLC pod tytułem Phantom Liberty. Kolejną kwestią na którą czekali gracze jest osławiony "Update 2.0", mający zmienić i jeszcze mocniej rozbudować grę o nowe elementy. Podczas konferencji poznaliśmy więcej szczegółów na ten temat wraz z datą premiery.

Cyberpunk 2077 - Widmo wolności na nowym zwiastunie

CDPR zaprezentował nowy zwiastun produkcji skupiony na historii jednego z wiodących bohaterów Widma wolności — Solomona Reeda, w którego rolę wcielił się znany na całym świecie Idris Elba (Thor: Ragnarok, Luther, Legion Samobójców: The Suicide Squad, Prawo ulicy). Podczas prezentacji aktor nie tylko opowiedział o swojej postaci, ale też przeanalizował trailer scena po scenie, przybliżając graczom to, czego mogą się po nowym DLC spodziewać.

Wraz z tym opowiedziano też o aktualizacji 2.0 i o tym, co wniesie ona do rozgrywki. Dotychczasowe drzewka umiejętności zostaną przemodelowane, a osoby, które zagrają w DLC otrzymają jeszcze jedno drzewko pod tytułem Relic, co umożliwi jeszcze więcej wariantów buildów postaci. Ba, jeżeli jesteście ciekawi, co można obecnie zrobić w CP 2077, producent stworzył specjalną witrynę w której można eksperymentować i sprawdzić, w co najlepiej zainwestować punkty - jest ona dostępna tutaj.

Oprócz tego nowa aktualizacja 2.0 przyniesie także nowy system policji, walki i zmodyfikowane wszczepy. CDPR ujawnił, że update będzie dostępny dla wszystkich graczy już 21 września, zarówno na konsole, jak i PC. Bonusem jest tutaj fakt, że do gry trafi chociażby nowa playlista muzyczna, która została w całości wyłoniona w konkursie społeczności. W grze znajdzie się też muzyka Dawida Podsiadło, który już wcześniej tworzył dla Cyberpunk Edgerunners.

Czekacie na nową aktualizację?