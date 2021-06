Dlaczego PlayStation nie potrafi pozbyć się Cyberpunk 2077 z PS4, skoro wie że… to po prostu nie działa?

PlayStation informuje o powrocie Cyberpunk 2077 do PlayStation Store, ale jasno sygnalizuje, że średnio nadaje się do ogrania na PS4

Cyberpunk 2077 zadebiutował w grudniu na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Wersje dla konsol nowej generacji wciąż są w przygotowaniu — i jeśli wierzyć CD Projekt RED, mają trafić do graczy jeszcze w tym roku. Nie trzeba śledzić branży gier, by wiedzieć, że premiera nie przebiegła spokojnie. O ile gracze na PC trafiali na mniej lub bardziej irytujące bugi, to dla graczy na konsolach (zwłaszcza starej generacji, na które wydano przecież grę) CP2077 okazywał się po prostu niegrywalny. Ilość bugów która spotkała wielu (bo warto zaznaczyć – nie wszystkich) graczy okazała się porażająca. Na tyle, że gra z hukiem wyleciała z PlayStation Store. Kilka dni temu wróciła, ale czytając pierwsze zdanie opisu produktu mam wrażenie, że nie powinna. I nie rozumiem, dlaczego Sony się na to w ogóle zgodziło.

WAŻNA INFORMACJA: użytkownicy nadal mają problemy z wydajnością w tej grze. Zakup do użytku w systemach PS4 nie jest zalecany. Aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia z grania w Cyberpunk na PlayStation, graj na systemach PS4 Pro i PS5.

Czyli co — gra która wydana jest na konsolę PlayStation 4 ma problem z wydajnością, producent konsoli (będący także administratorem sklepu) doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale mimo wszystko ją tam dopuszcza bo… ekipa odpowiedzialna za grę wprowadziła nieco zmian, dzięki którym jest trochę bardziej znośna niż poprzednio? Jednak nie na tyle, by można powiedzieć, że to działa i z czystym sumieniem warto ją zarekomendować?