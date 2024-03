Wielkie aktualizacje Diablo: Immortal. Idealna okazja by powrócić do gry

Twórcy Diablo: Immortal zapowiedzieli wiele nowości dla swojej produkcji. Pierwsze z nich mają trafić do gry już za kilka dni — 27 marca!

Diablo: Immortal to jedna z produkcji, która wzbudziła ogrom kontrowersji. Z jednej strony bowiem wieloletni fani marki poczuli się rozczarowani szaleństwem mikropłatności i mechanizmami pay-to-win. Z drugiej gra biła rekordy popularności i zarabiała fortunę.

Od kiedy szaleństwo premierowe dobiegło końca, twórcy stale szlifują swoje dzieło. Teraz ekipa dzieli się planami na najbliższe miesiące: a w tym roku zaplanowano dla graczy cały zestaw atrakcji! Będą nowe wyzwania oraz nowa klasa postaci.

Awanturnicy będą mogli wcielić się w nową klasę w uniwersum Diablo, zdobywać nagrody podczas obchodów drugich urodzin gry i zrealizować dwa nowe zadania główne, w których zmierzą się z samym Władcą Grozy. Era Unicestwienia to seria niesamowitych, ściśle powiązanych z rozgrywką aktywności, za udział w których gracze otrzymują potężne Wieczne Wyposażenie. Ten powiew świeżości w rozgrywce postfabularnej będzie rozwijany przez cały rok. Lecz to tylko przedsmak przygotowywanych przez nas atrakcji. Sprawdźcie poniższy harmonogram, aby poznać więcej szczegółów o funkcjach, które wprowadzimy na przestrzeni roku.

Diablo: Immortal: nowości już zmierzają do gry!

Szczeliny Grozy - nowy zestaw wyzwań, które pokonamy w pojedynkę lub większej grupie

Ekipa odpowiedzialna za Diablo: Immortal zapowiedziała szereg nowości. W Sanktuarium pojawiły się Szczeliny Grozy, które przepuszczają wielu najeźdźców. Naszym zadaniem będzie ich przekroczenie i powstrzymanie wrogów. Nowe elementy gry będą aktywne codziennie przez kilka godzin — od 8-14 oraz od 18-1 w nocy. Co ważne: nie chodzi o strefę czasową w której aktualnie przebywamy, a czas serwera. Każdorazowo w każdej strefie na 30 minut pojawić ma się portal Szczeliny Grozy, który oznaczony będzie na mapie świata. Ukończenie wyzwania Szczeliny Grozy (nie ważne czy w pojedynkę, czy w grupie) daje szansę na zdobycie Wiecznego Wyposażenia i innych nagród z otrzymanych skrzyni. Co ważne: te elementy dostępne będą wyłącznie na poziomach trudności od Inferno wzwyż.

Filary Zapomnienia — najtrudniejsze wyzwanie Skraju Koszmaru

Do Diablo: Immortal trafia także najtrudniejsze z wyzwań Skraju Koszmaru. Aby je podjąć, niezbędna jest esencja grozy i gra na poziomie Inferno (lub wyższych). Warto jednak mieć na uwadze, że to jeden z elementów, do którego stanąć mogą wyłącznie najbardziej zaprawieni w bojach wojownicy. Filary czekać będą obok Szczelin Grozy i dostępne są cały czas. Po użyciu esencji grozy zlokalizowany zostanie Filar i... zaczyna się prawdziwa jatka. Jeżeli uda nam się wyrobić w narzuconym limicie czasu, czekaś będą na nas cenne nagrody — w tym szansa na zdobycie Wiecznego Wyposażenia.

Pogromcy piekieł — nowy zestaw wyzwań już czeka na grupy śmiałków oraz najodważniejszych wojowników!

Na poziomie Inferno i wyższych możemy samodzielnie, lub łącząc siły z innymi graczami, podjąć zlecenie Pogromców Piekieł. Kosztować nas to będzie 1 esencję grozy, a samo wyzwanie polegać będzie na stawieniu czoła bezwględnym hordom w nieco bardziej wybaczającym stylu rozgrywki Filarów Zapomnienia. Jeżeli uda nam się z powodzeniem ukończyć wyzwanie, mamy szansę zgarnąć nie tylko punkty Kodeksu za 4 zwykłe zlecenia, ale także skrzynię z nagrodami. Ta może zawierać Wieczne Wyposażenie.

Dawno zapomniana moc została odkryta na nowo pod postacią Wiecznego Wyposażenia. To nowy rodzaj przedmiotów, które są najrzadsze i najpotężniejsze w całym Sanktuarium.

Nowa pula 56 afiksów

Do gry trafiła także nowa pula aż 56 afiksów. Te mogą pojawić się na przedmiotach z 1-3 magicznymi afiksami, które zdobywać można w Szczelinach Grozy, Filarach Zapomnienia i zleceń Pogromcy Piekieł. Ogrom nowości z podziałem na poszczególne postacie. Oto czego można spodziewać się dla poszczególnych klas. Ich pełną listę znajdziecie tutaj.