Black Friday za nami, jednak to nie koniec promocji. Wiele sklepów rozciągnęło swoje akcje na cały tydzień, które zakończą się w właśnie dziś - w Cyber Monday. Choć Black Friday, Black Week i Cyber Monday przykuwają uwagę każdego roku, warto mieć się na baczność i nie dać się nabrać na "promocje". Kuszące informacje o przecenach, dużych obniżkach mogą być tylko pozorowane - sklepy lubią stosować niezbyt uczciwe sztuczki z podnoszeniem cen na kilka/kilkanaście dni przed promocją, by obniżyć je do poziomu, który sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z prawdziwą okazją. W osobnym wpisie podpowiadamy jak sprawdzać rzeczywiste promocje na Black Friday w tym roku. Również UOKiK ma kilka wskazówek, które pozwolą ustrzec się przed nieuczciwymi praktykami niektórych sklepów. Nie da się jednak ukryć, że w natłoku przecen znajdą się takie, z których warto skorzystać.

Poniżej znajdziecie najciekawsze promocje, jakie udało nam się dla Was wyszukać:

(Jeśli blog się nie ładuje należy odświeżyć stronę)