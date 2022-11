Część z Was być może nie zgodzi się z tym optymistycznym tytułem, osobiście jednak żywię nadzieję, że przed nami już niedługo pierwsze święto zakupowe z rzeczywistymi i prawdziwymi obniżkami - Black Friday 2022.

Skąd ten mój optymizm? Otóż do tej pory rzeczywiście festiwal zakupowy Black Friday, niczym nie przypominał tego zza oceanu. Podczas tego święta mogliśmy zaobserwować liczne fikcyjne promocje, polegające na sztucznym podwyższeniu ceny przed Black Friday, by na okres promocji powrócić do starej ceny - szumnie ogłaszając niebywałą obniżkę.

Omnibus - szansą na rzeczywiste obniżki na Black Friday

Jednak w tym roku jest duża szansa, że to się zmieni dzięki unijnej dyrektywie Omnibus, która to weszła w życie na wiosnę tego roku. Więcej o nowych przepisach przeczytacie w podlinkowanym wpisie. W dużym skrócie, od tego roku sprzedawcy muszą informować klientów przy jakichkolwiek promocjach o najniższej cenie danego produktu, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

Przekładając to na przykład na zbliżający się Black Friday, nieuczciwi sprzedawcy musieliby już 25 października znacznie podwyższyć cenę swoich produktów i sprzedawać w tej cenie przez cały miesiąc, by zastosować dla nich sztuczną obniżkę na 25 listopada.

Jak sprawdzać rzeczywiste promocje na Black Friday w tym roku?

Fake Friday nie działa

Przez ostatnie lata, do sprawdzania promocji na Black Friday służył nam serwis Fake Friday. Jednak ostatnia aktualizacja cen w tym serwisie datowana jest na listopad 2021 roku, w tym roku wydaje się on już opuszczony - być może właśnie ze względu na Omnibusa.

Historia cen na Ceneo

Drugim narzędziem do sprawdzania historii cen była porównywarka Ceneo, która na szczęście nadal działa. Możecie ją aktywować po zalogowaniu na swoim koncie - odpowiednia opcja pojawi się Wam przy nazwie danego produktu.

Sprawdzałem kilka produktów dziś i powiem Wam, że jak na razie nie widać sztucznych ruchów cen, które już powinny mieć miejsce. W przypadku poniższego Xiaomi 11, w zasadzie już od miesiąca widać jedynie kilkuzłotowe wahania ceny.

Niemniej, w czas promocji Black Friday warto skorzystać z tego narzędzia i upewniać się przy interesujących Was produktach, czy to rzeczywiście taka atrakcyjna promocja.

Rzeczywiste promocje na Allegro w Black Friday 2022

Pozostaje pytanie, co z Allegro - największą platformą sprzedażową w Polsce, na której sprzedają tysiące sprzedawców, więc ciężko byłoby ich upilnować i sprawdzić każdą z ich promocji z osobna.

Allegro więc zdecydowało się tu zastosować automat. Przed wprowadzeniem przepisów związanych z dyrektywą Omnibus (do 10 maja tego roku), rzeczywiście było tu spore pole do nadużyć i sztucznych promocji. Mianowicie sprzedawcy mogli samodzielnie wpisywać cenę, która miała być przekreślona w dniu promocji danego produktu.

Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro:

Nasz mechanizm automatycznie sprawdza najniższą cenę z danej oferty z ostatnich 30 dni i tylko taka cena może wyświetlić się na tej ofercie jako przekreślona.

Teraz jednak Allegro wdrożyło mechanizm, który sam sprawdza cenę danego produktu w ostatnim miesiącu i w dniu promocji nie będzie się mogła wyświetlać jako przekreślona inna cena, niż najniższa w tym okresie.

Tak więc widać, że w tym roku możemy być naprawdę świadkami ciekawych i rzeczywistych promocji na Black Friday 2022. Może nie tak spektakularnych kilkudziesięcioprocentowych, ale jednak prawdziwych zniżek, a nie sztucznych jak do tej pory.

Stock Image from Depositphotos.