Tegoroczny Black Friday przypada w najbliższy piątek - 25 listopada. Po weekendzie, w poniedziałek mamy jeszcze jedną okazję na przedświąteczne promocje - Cyber Monday, który w przeszłości skupiał się wyłącznie na zakupach online, jednak od dłuższego czasu podchwytywany jest również przez sklepy stacjonarne wydłużające swoje "czarnopiątkowe" oferty na cały weekend. Choć "święto to" od lat cieszy się ogromny zainteresowaniem wśród klientów, jest również okazją dla sklepów do pozbycia się zalegających w magazynach produktów - i to nie zawsze w atrakcyjnej cenie.

Źródło: Unsplash

Wielokrotnie informowaliśmy was i przestrzegaliśmy przed różnego rodzaju praktykami stosowanymi przez popularne sieci. Podnoszenie na kilka dni przed Black Friday cen, by obniżyć je do poziomu, który sugeruje znaczną obniżkę. To jedna z najczęściej wykorzystywanych sztuczek, na którą nabierają się miliony ludzi na całym świecie - również w Polsce. Warto więc przeczytać kilka wskazówek, jakie w tym roku przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które powinny poznać wszscy szukający w tym roku najlepszych ofert.

Black Friday i Cyber Monday. Ceny bez tajemnic

Wspomniane wyżej manipulacje cenami to jedna z najczęściej stosowanych praktyk. UOKiK przestrzega, że tego typu chwyty marketingowe są nieuczciwe i wprowadzają konsumentów w błąd - poprzez przekonywanie, że promocja jest atrakcyjniejsza, niż w rzeczywistości. To powinno zmienić się w niedalekiej przyszłości - o ile Polska nie będzie dalej wstrzymywała się z wprowadzeniem Omnibusa - dyrektywy europejskiej wymuszającej m.in. precyzyjne podawanie informacje o zmianie cen towarów i usług w okresie 30 dni przed ich obniżką.

Należy również zwracać uwagę na oznaczenia sklepów, które dumnie wywieszają informacje typu: Wielka wyprzedaż artykułów, drugi produkt za pół ceny. UOKiK przestrzega, by zwracać uwagę na to czy promocja nie obowiązuje wyłącznie na wybrane produkty lub towary konkretnych marek. Choć hasła sprawiają wrażenie, że obniżki dotyczące całego sklepu, szybko może okazać się, że tak nie jest. Urząd sugeruje także sprawdzanie cen w różnych sklepach.

W Polsce istnieje wiele porównywarek cenowych pozwalających szybko sprawdzić, gdzie i w jakim sklepie kupimy produkt taniej - warto więc zerknąć np. na Ceneo i zobaczyć, czy promocja w danym sklepie jest na tyle atrakcyjna, że warto z niej skorzystać. Można też liczyć na twórców strony Fake Friday, na której w zeszłym roku można było sprawdzić historię cen produktów w popularnych sklepach RTV i AGD. Wystarczy wpisać nazwę producenta oraz model produktu by uzyskać szczegółowe informacje na temat cen w kilku znanych sieciach wraz z ich zmianami w ostatnim czasie.

UOKiK w swoim poradniku związanym z Black Friday i Cyber Monday porusza także kwestie ceny w internecie, a cenie na metce, cen widniejących przy produkcie i kwot naliczanych przy kasie czy sytuacji, w których sklep anuluje zamówienie jeśli okaże się, że zabrakło towaru. Warto zajrzeć na strony Urzędu i zasięgnąć informacji wraz z przykładowymi sytuacjami, które w sposób czytelny pozwolą uniknąć nabrania się na promocje.