Crunchyroll to jedno z najdziwniejszych VOD jakie znam. Z jednej strony - po brzegi wypakowane japońskimi animacjami i serialami, przez co powinno przyciągać mnie jak magnes. Jednak jakość aplikacji i bieda w katalogu gdy porównuję go do wielu zagranicznych sprawia, że omijam tę platformę szerokim łukiem, czując się z jednej strony jak klient gorszego sortu. A z drugiej — mamy do wyboru tyle treści w znacznie wygodniejszych aplikacjach, że dla własnego spokoju omijam Crunchyroll szerokim łukiem.

Ale platforma zrobiła właśnie coś... na przekór wielu trendom. O ile znaczna część rynkowych graczy podnosi ceny albo wprowadza nowe ograniczenia, Crunchyroll wręcz przeciwnie. Obniża je - i to na blisko stu rynkach, w tym również w Polsce.

Nowe, niższe, ceny Crunchyroll już dostępne

Dotychczas miesięczna subskrypcja Crunchyroll Premium (Mega Fan) kosztowała u nas 30 złotych. Teraz przyjdzie nam za nią zapłacić 25 złotych. Za 20 złotych można mieć tańszy wariant abonamentu, pozwalający cieszyć się dostępem do treści na jednym urządzeniu — bez opcji pobierania danych na dysk. Decydując się na roczny abonament możemy więc zaoszczędzić blisko 50 złotych — zapłacimy za niego nie 299 złotych, a 250 złotych.

Jak firma zapowiada w swoich oficjalnych instrukcjach - obniżka cen nie sprawia, że klienci dostaną mniej treści czy treści gorszej jakości (...bo chyba niżej pod wieloma względami upaść się już nie da). Jednak to zmiana która wydaje się być naturalnym następstwem wprowadzonych od wiosennego sezonu nowości, czyli nieudostępniania już nowych odcinków za darmo, z reklamami:

W sezonie wiosennym 2022 i kolejnych, Crunchyroll zaktualizuje naszą ofertę tytułów simulcast według poziomu subskrypcji. Aby oglądać nowe i kontynuowane simulcasty, wymagana będzie miesięczna lub roczna subskrypcja premium. Poza wyjątkami poniżej, nie będziemy już oferować odcinków simulcastu tydzień po premierze jako bezpłatnej opcji oglądania z reklamami. W przypadku kontynuacji serialu wyświetlanie z reklamami w nowych odcinkach nie będzie dostępne zgodnie od sezonu wiosennegi, jednak wcześniej opublikowane odcinki są nadal dostępne dla wszystkich użytkowników.

Źródło