Jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się gdzie można za Zachodzie legalnie oglądać anime, to prawdopodobnie Crunchyroll nie jest wam obcy. Platforma od kilkunastu lat ma wierne grono fanów, stale się rozwija, a ostatnio głośno o niej było przede wszystkim w związku z zakupem jej przez Sony. I jeżeli to tam oglądaliście najnowsze serie korzystając z wersji darmowej serwisu, to nie mam dla was dobrych wiadomości. Crunchyroll od tego sezonu kończy z udostępnianiem treści za darmo w dotychczasowej formie, nakładając cały zestaw ograniczeń dla nowości. Biorąc pod uwagę dysproporcje między użytkownikami płacącymi, a tymi którzy decydują się na późniejszy dostęp za darmo (z reklamami)... jestem pełen podziwu dla tego ruchu. Odważnie.

W sezonie wiosennym 2022 i kolejnych, Crunchyroll zaktualizuje naszą ofertę tytułów simulcast według poziomu subskrypcji. Aby oglądać nowe i kontynuowane simulcasty, wymagana będzie miesięczna lub roczna subskrypcja premium. Poza wyjątkami poniżej, nie będziemy już oferować odcinków simulcastu tydzień po premierze jako bezpłatnej opcji oglądania z reklamami. W przypadku kontynuacji serialu wyświetlanie z reklamami w nowych odcinkach nie będzie dostępne zgodnie od sezonu wiosennegi, jednak wcześniej opublikowane odcinki są nadal dostępne dla wszystkich użytkowników.

W ramach reklamy (?) - Cunchyroll udostępni po pierwsze trzy odcinki, które mają posłużyć jako wersje demonstracyjne. W sezonie wiosennym będą to:

Spy x Family

A Couple of Cuckoos

Dawn of the Witch

Tomodachi Game

Skeleton Knight in Another World

Shikimori’s Not Just a Cutie

The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs

Jako decyzja biznesowa — to zrozumiałe, w końcu twórcy platformy chcą zarabiać. Jednak patrząc na dane z lata ubiegłego roku według których płacących za opcję premium w Crunchyrollu jest 5 milionów użytkowników. 115 milionów widzów sięga po platformę w wersji darmowej, bez uiszczania opłat. I szczerze? Mam wątpliwości czy chociaż kolejnych pięć milionów da się takim przymusem przekonać do zapłacenia za dostęp — ale może w tym szaleństwie jest metoda i to ja jestem w błędzie?

Czas pokaże — pewnym jest jednak to, że zanim zmienione zostaną zasady gry, to przede wszystkim oczekiwałbym od twórców platformy dopracowania produktu. Kto korzystał z aplikacji Crunchyroll, ten doskonale wie jak nieintuicyjna, irytująca, niedopracowana i... po prostu zła to apka — i to właściwie niezależnie od platformy. Kiedy naprawią i dopieszczą produkt - no to mają jakiekolwiek argumenty. Póki co jednak — nie wygląda to jako przemyślany ruch z ich strony. No ale zobaczymy — zmiany wchodzą w życie właściwie od razu. Szczęście w nieszczęściu że dotychczasowa biblioteka pozostaje do dyspozycji za darmo, bez wrzucania jej za paywall.