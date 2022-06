Dragon Age: Absolution. Netflix wyprodukuje anime na podstawie popularnej serii gier

Dragon Age to jedna z najbardziej ukochanych gier BioWare. Inspirowana światem Dungeon & Dragons opowieść przyciągnęła miliony graczy z całego świata do konsol i komputerów, a niebawem ma szansę przykuć ich również do Netflixa. Wszystko za sprawą nadchodzącej, 6-odcinkowej, serii Dragon Age: Absolution.

Dragon Age: Absolution to sześcioodcinkowa animacja która zmierza do katalogu Netfliksa

Na ten moment nie znamy jeszcze żadnych gorących szczegółów związanych z serią. Wiemy natomiast, że za jej produkcję odpowiada Red Dog Culture House, a na czele projektu stoi Mairghread Scott, którą kojarzyć możecie m.in. z projektów takich jak animacje Strażników Galaktyki czy Transformers. Pierwszy sezon ma składać się z sześćiu odcinków i zabierze nas do Imperium Tevinter. Jeżeli znacie świat gry, to na pewno wiecie że to państwo w Thedas, które jest najdłużej istniejącym ludzkim miejscem w tamtejszym świecie. Niegdyś było to miejsce, które kipiało niezachwianą potęgą — zaś geograficznie było na tyle rozległe, że rozciągało się niemal przez cały kontynent. Teraz nie jest już tak imponujące pod względem wielkości, ale wciąż pozostaje jednym z ważniejszych graczy jeżeli chodzi o tamtejsze uwarunkowania polityczne. Na zaostrzenie apetytu otrzymaliśmy także teaser:

Producenci nie zdradzają jeszcze żadnych dalszych szczegółów — na więcej materiałów promocyjnych również musimy jeszcze zaczekać chwilę dłużej. Na tę chwilę jednak nie znamy żadnych szczegółów poza tym, że serial ma trafić na platformę w grudniu. Kilka miesięcy po wypatrywanym od lat Cyberpunk: Edgerunners.