Co znika z Prime Video w styczniu 2024? Nadciągające dni niosą ze sobą konieczność pożegnania z kultowymi produkcjami, które stały się istotnym elementem codziennej rozrywki abonentów serwisu. To ostatnia chwila, aby zapoznać się z tytułami, które niebawem opuszczą platformę. Sprawdźmy najnowsze zmiany w ofercie Prime i przekonajmy się, na które pozycje warto zwrócić szczególną uwagę.

Amazon Prime Video usuwa filmy styczeń 2024

Już niedługo, dokładnie 14 stycznia 2024 roku, z platformy Amazon Prime Video zniknie wiele popularnych pozycji. Jest to idealna okazja dla subskrybentów, aby maksymalnie wykorzystać swój abonament, organizując maraton filmowy. To doskonały moment, aby nadrobić zaległości w oglądaniu lub ponownie zanurzyć się w ulubionych filmach, które wkrótce przestaną być dostępne na tej platformie streamingowej.

Wśród znikających filmów znajdziemy wiele pozycji, które zdobyły szeroką popularność i zostały uznane za kultowe w swoich gatunkach. Warto tu zwrócić uwagę przede wszystkim na:

American Pie (1999): ta komedia dla młodzieży stała się ikoną kultury pop ze względu na swoje śmiałe i humorystyczne podejście do tematów dorastania i seksualności. Opowiada historię grupy przyjaciół z liceum, którzy zawierają pakt, że stracą dziewictwo przed wieczorem studniówkowym. Film jest mieszanką humoru, romantycznych perypetii i momentów przełomowych w życiu nastolatków, ukazując ich zmagania z dojrzewaniem.

Niezależnie od tego, czy wolimy kino akcji, głęboki dramat, czy lekki humor, nadchodzące dni to idealny czas na maraton filmowy, który zagwarantuje niezapomniane wrażenia i emocje. Nie przegapmy okazji, aby przeżyć te niezwykłe filmy przed ich zniknięciem z Amazon Prime Video w styczniu 2024 roku.

Ostatnia szansa na seans 28 pozycji na platformie Amazon Prime Video

To zupełnie normalne, że Amazon Prime Video regularnie odświeża swoją ofertę, co oznacza, że niektóre filmy i seriale znikają, a w ich miejsce pojawiają się nowe tytuły. Ten proces wynika najczęściej z ograniczonych czasowo licencji, które platforma posiada na poszczególne produkcje. Dlatego abonenci Prime Video powinni regularnie sprawdzać dostępność interesujących filmów i seriali, aby nie przegapić okazji do ich obejrzenia.

Prime Video usuwa następujące filmy w styczniu 2024:

Diuna (1984) Dom w głębi lasu (2011) Adrenalina (2006) American Pie (1999) Piła (2004) Porachunki (1998) Prawie święta (2016) Requiem dla snu (2000) Rodzinka rządzi (2021) Uzależniona (2014) Wściekłe psy (1992) Zmierzch (2008) Zmierzch: Księżyc w nowiu (2009) Zmierzch: Zaćmienie (2010) Babel (2006) Cube (1997) Czas na przyjaźń (2013) Dirty Dancing (1987) Get a Job (2016) Holiday (2006) Juno (2007) Mgła (2007) Grinch: świąt nie będzie (2000) Grindhouse: Death Proof (2007) Grindhouse: Planet Terror (2007) Halloween (1978) Narzeczona dla księcia (1987) Niania w Nowym Jorku (2007)

Dla subskrybentów Prime Video ważne jest, aby śledzić aktualizacje i ogłoszenia, które często informują o nadchodzących nowościach oraz tytułach, które wkrótce zostaną usunięte. Pozwala to na zaplanowanie swoich seansów filmowych i maksymalne wykorzystanie abonamentu. Jednocześnie, w przypadku, gdy ulubiony film lub serial znika z Prime Video, warto sprawdzić inne dostępne serwisy streamingowe, gdyż być może jest on dostępny u konkurencji. W obecnych czasach dostępność treści cyfrowych jest szeroka, a zmiany w ofertach są częścią stałego procesu dostosowywania się do potrzeb i preferencji widzów.