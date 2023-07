Tak będzie wyglądało lotnisko CPK - pod warunkiem, że rzeczywiście powstanie

Nie da się ukryć, że temat Centralnego Portu Komunikacyjnego wzbudza zainteresowanie wszystkich - nie tylko polityków, którzy starają się przekonać wszystkich, że to świetna inwestycja dająca ogromne możliwości rozwoju naszego kraju. Bez względu na to czy zgadzamy się z tymi opiniami, czy też nie - informacje o CPK rozgrzewają dyskusje niemal wszędzie. Choć na Antyweb nie poruszamy tego tematu zbyt często, teraz jest ku temu dobra okazja - tym bardziej, że w końcu pojawiają się jakieś konkrety związane z tą inwestycją, na którą już poszły ogromne pieniądze. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała właśnie koncepcję architektoniczną nowego lotniska i trzeba przyznać, że wygląda ono bardzo obiecująco.

Koncepcja CPK. Tak ma wyglądać najważniejsze lotnisko w naszym regionie

Źródło: CPK

Nasz projekt CPK koncentruje się na pasażerach. Naszą ambicją jest stworzenie dostępnego i czytelnego budynku, który poprawi wrażenia z podróży. Minimalna liczba zmian poziomów i duża rozpiętość konstrukcyjna tworzą wyraźne powiązania widokowe: od strony podjazdu do terminalu w kierunku płyty lotniska, co sprawia, że orientacja jest niezwykle łatwa. Sklepiony dach wypełnia przestrzeń światłem i prowadzi pasażerów przez budynek, kierując ich do miejsc docelowych. Łącząc trzy rodzaje transportu w jednym miejscu, integruje nową stację, która jest częścią krajowego systemu Kolei Dużych Prędkości. Wierzymy, że CPK całkowicie zmieni sposób, w jaki ludzie podróżują po Polsce, a także stanie się nową, potężną bramą do Europy i reszty świata

- mówi Grant Brooker, Head Of Studio w firmie Foster + Partners, która przy partnerstwie Buro Happold stworzyło projekt CPK.]

Źródło: CPK

Centralnym punktem CPK ma być atrium w kształcie "diamentu". To przestronne miejsce, będące swoistym "przedpokojem portu lotniczego", które połączy przesiadkową przestrzeń dla pasażerów korzystających zarówno z lotniska, dworca kolejowego, jak i autobusowego. Atrium będzie dostępne dla wszystkich pasażerów przed kontrolą bezpieczeństwa. Terminal pasażerski, zajmujący obszerną powierzchnię około 400 tysięcy metrów kwadratowych, będzie umieszczony na dwóch poziomach. Przyloty i kontrola bezpieczeństwa będą dostępne zarówno dla pasażerów podróżujących w strefie Schengen, jak i poza nią. Pasażerowie nieprzebywający w strefie Schengen będą mieli osobną część terminala na innym poziomie, gdzie znajdować się będą restauracje, sklepy i inne obiekty handlowo-usługowe.

CPK. Tak wygląda projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego

Źródło: CPK

Terminal będzie bezpośrednio połączony z czterema modułowymi pirsami, które są rozszerzeniem terminala pasażerskiego. Istnieje możliwość rozbudowy tych pirsów w przyszłości, gdy pojawi się zapotrzebowanie na większą przepustowość. We wszystkich strefach terminala pasażerowie będą mieli dostęp do dwukierunkowych ruchomych chodników, co pozwoli na minimalizację czasu przesiadek i podniesienie standardu obsługi.

Oprócz tradycyjnych punktów odprawy (check-in), terminal będzie wyposażony w samoobsługowe stanowiska, takie jak self-bag drop oraz kioski obsługiwane biometrycznie. Kontrola bezpieczeństwa i dokumentów będzie przeprowadzana przy użyciu zaawansowanych skanerów CT, które generują trójwymiarowy obraz bagażu, oraz automatycznych bramek. Projektanci planują zastosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie transportu i skanowania bagażu, w tym dla szybkiej obsługi bagażu transferowego.

Źródło: CPK

Jednak lotnisko to nie wszystko, co będzie znajdowało się w CPK. To także dworzec kolejowy z 6 podziemnymi peronami, które będą obsługiwać pociągi dalekobieżne oraz te regionalne. Jak przekonuje spółka, dworcowi towarzyszyć będą dodatkowe dwa przystanki: CPK Wschód i CPK Zachód. Pierwszy z nich umożliwi wygodny dojazd do Airport City, ten drugi przeznaczony będzie przede wszystkim do obsługi strefy cargo.

A skoro jesteśmy już przy Airport City. Ma być to miejsce przyjazne dla wszystkich - nie tylko podróżnych, którzy wybierają CPK jako punkt startowy lub przesiadkowi dla swojej podróży. To część hotelowa, biurowa i handlowa. Projekt zakłada, że miasteczko ma być tętniącym życiem miejscem dla każdego - zarówno pasażera, jak i pracownika lotniska.

Pierwszy etap lotniska - dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów - uruchomiony ma być już w 2028 r. W Planie Generalnym CPK czytamy, że lotnisko będzie sukcesywnie rozbudowywane w sposób modułowy. Przewiduje się, że w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.