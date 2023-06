Jeszcze szybsza kontrola graniczna na lotnisku. Pilotażowy program Straży Granicznej

Wakacje to czas wzmożonych podróży zagranicznych. Wszyscy chcą wyjechać na upragniony urlop i odpocząć od pracy, szkoły i codziennych obowiązków. Jednak zanim będziemy mogli cieszyć się wypoczynkiem w dalekich krajach, spędzimy kilka, często nieprzyjemnych chwil na lotnisku. Odprawy, nadawanie bagażu, kontrole graniczne, opóźnienia, odwołane loty - każdy, kto lata samolotem, choć raz miał jakieś nieprzyjemności. To zmienia się wraz z postępem technologicznym. Jeszcze kilka lat temu kontrola graniczna potrafiła zająć kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Stanie w kolejce do "okienka", nerwy i zmęczenie - chyba nikt tego nie lubi. Ułatwienie mają obywatele krajów Unii Europejskiej, którzy od lat mogą korzystać z bramek automatycznej kontroli granicznej - bramek ABC (Automated Border Control).

Bramki automatycznej odprawy granicznej to nowoczesne biometryczne bramki, które wykorzystywane są do samodzielnej odprawy pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen, co znacząco skraca czas odprawy i przepustowość lotniczych przejść granicznych. To prosty w obsłudze i intuicyjny system kontroli, dzięki któremu podróżni podczas przekroczenia granicy samodzielnie mogą skanować swój dokument tożsamości, przykładając go do czytnika. Obecnie w lotniczych przejściach granicznych znajdują się łącznie 72 bramki , w tym 43 na przylot do Polski. Od czerwca 2019 r. do końca 2022 r. z bramek ABC skorzystało 4,7 mln podróżnych. W Polsce znajdziemy je na tych lotniskach:

Gdańsk-Rębiechowo

Kraków-Balice

Poznań-Ławica

Warszawa-Modlin

Warszawa-Okęcie

Wrocław-Strachowice

Prosta kontrola graniczna na lotnisku Warszawa-Okęcie

Jeśli podróżujecie zraz ze swoimi dziećmi i chcecie wspólnie skorzystać z odprawy w bramkach ABC przy wyjeździe z Polski, zapewne wiecie, że nie było to możliwe. Teraz to się zmienia - przynajmniej na lotnisku Warszawa-Okęcie i przez okres wakacyjny. Straż Graniczna poinformowała o uruchomieniu programu pilotażowego, w ramach którego z bramek przy wylocie z Polski, będą mogli skorzystać młodzi pasażerowie. Dotyczy to dzieci, które:

ukończyły 12 lat,

mają co najmniej 140 cm wzrostu,

posiadają biometryczne dokumenty podróży,

są obywatelami państw Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej lub Szwajcarii.

Odprawa w bramce ABC. Jak wygląda procedura?

Automatyczna kontrolna graniczna z wykorzystaniem bramek ABC trwa kilkanaście sekund, co przy kumulacji lotów pozwala znacząco skrócić zarówno czas oczekiwania na kontrolę, jak i samej kontroli. Wdrożenie automatycznej odprawy zwiększa też przepustowość odprawy granicznej. A jak wygląda sama procedura? Wystarczy kilka kroków, by całą kontrolę graniczną zamknąć w kilka chwil:

Przygotuj dokument i podejdź do bramki z zieloną strzałką oznaczającą, że bramka jest gotowa do odprawy pasażera. Przyłóż paszport do czytnika stroną personalizacyjną ze zdjęciem, a dowód osobisty awersem lub rewersem. Przytrzymaj kilka sekund, aż do pokazania się na ekranie strzałki i otwarcia drzwi bramki. Wejdź do środka i stań na wyznaczonym miejscu. Skieruj twarz na skaner, gdzie zostanie wykonane zdjęcie. W następnym etapie nastąpi weryfikacja drugiej cechy biometrycznej — odcisków palców. Poczekaj aż dane uzyskane z dokumentu zostaną porównane z danymi optycznymi i elektronicznymi, zweryfikowane w bazach teleinformatycznych i sprawdzone w systemach. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji drzwi bramki otworzą się, co oznacza, że odprawa przebiegła pomyślnie i możesz kontynuować podróż.

