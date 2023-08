Coś dla prawdziwego Nerda! Hub USB-C z 10 portami, ale jak on wygląda!

Dockcase Smart USB-C Hub 10-In-1 Explorer Edition

Obudowa Dockcase Smart USB-C Hub 10-In-1 Explorer Edition wykonana jest z aluminium. Pokrywa z hartowanego szkła. Wymiary wynoszą 152 x 50 x 16,3 mm, a waga 130 g. Dzięki temu stacja dokująca nadaje się do użytku mobilnego i łatwo zmieści się w bagażu podróżnym.

Na jednym z boków znajduje się port typu C dla zasilacza lub zasilania, który może przekazać do 100 W mocy do notebooka. Oprócz tego na tej samej stronie znajdują się porty HDMI i DisplayPort, które indywidualnie obsługują 8K przy 30 Hz lub 4K przy 120 Hz. Jednoczesne użycie obu portów pozwala na osiągnięcie 2x 4K przy 60 Hz. Dodatkowo znajduje się tu port USB 2.0 (480 Mb/s) oraz port RJ45 dla Gigabit Ethernet. Na drugiej stronie znajduje się port USB C zgodny z USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s), jeden port typu A USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) oraz drugi port zgodny z USB 2.0 (480 Mb/s). Czytnik kart SD wspiera karty pamięci UHS-II.

Portów i możliwości podłączeń różnych urządzeń mamy więc pod dostatkiem.

Co z tym wyświetlaczem?

Prawdziwą atrakcją (dla nerdów) Dockcase Smart USB-C Hub 10-w-1 jest wbudowany ekran. Ma on rozdzielczość 240 x 240 pikseli i może wyświetlać obrazy w 16-bitowej palecie kolorów.

Na ekranie pokazane są informacje o zajętych portach, osiąganych prędkościach.z iloma watami zasilany jest podłączony komputer. Jeśli port Ethernetowy lub którykolwiek z portów USB jest zajęty, informacje te również są wyświetlane. Użytkownik otrzymuje również informacje o prędkości komunikacji z napędem USB lub pendrive, a także o dostępnej przepustowości sieciowej.

Także na wyświetlaczu pokazane są dane dotyczące rozdzielczości i prędkości transmisji dla portów HDMI i DisplayPort, jeśli podłączony jest odpowiedni monitor.

I wszystko to jest na potrzebne do niczego, natomiast bardzo fajnie to wygląda i jest to chyba jednym rola tego ekranu. Nikt kto pracuje, nie będzie przecież obserwować, z jaką prędkością przegrywają się pliki z USB. No dobra mamy możliwość przełączenia kilku parametrów naszego huba w przypadku gdybyśmy trafili na jakieś niekompatybilności lub problemy. Ja jednak takich nie spotkałem.

Testuję i wszystko działa

Wszystko działa. To znaczy nie miałem możliwości podłączenia wszystkich możliwych urządzeń do Dockcase. To, co podłączyłem działały bez problemów. Huba testowałem na Macbooku Pro z procesorem M1.

Maksymalnie miałem do docka podłączoną myszkę, monitor Asusa (2k, 244hz), dysk USB, ładowarkę i kabel sieciowy. Korzystałem z tego urządzenia w dokładnie takim scenariuszu, w jakim jest mi ono potrzebne. Nie korzystam z monitora 8K czy też z dwóch monitorów podłączonych na raz więc takich testów nie przeprowadziłem.

Dla mnie podczas pracy ważne były dwie kwestie. Czy nie mam przez to urządzenie jakichś ograniczeń jeśli chodzi o wydajność i transfer danych i czy działa bez problemu. Port Ethernetowi obsłużył w pełni moją prędkość domowego internetu,.transfery z portów USB były zgodne z obiecanymi wynikami. Urządzenie przy 3h pracy nie nagrzewało się. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że mój specyficzny profil pracy. Nie jestem grafikiem, filmowcem, aby mieć potrzebę przesyłania bardzo dużej ilości danych.

Osoby, które pracują z danymi muszą być jednak świadome tego, że łącze 10 Gb/s oznacza, że teoretyczna maksymalna prędkość transferu wynosi 1.250 MB/s. Dla większości zastosowań codziennych to więcej niż wystarczająco, ale profesjonaliści pracujący z dużymi ilościami danych powinni być tego świadomi. Złącze Thunderbolt, które potrafił przesyłać dane z prędkością do 40Gb/s byłoby tutaj bardzo wskazane. Niestety jednak w tym hubie go nie mamy.

Podsumowując, urządzenie tego typu należy oceniać przez pryzmat naszych potrzeb. Przypomnę, w Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 mamy dwa porty USB 3.2 Gen 2 typu C i jeden typu A, dwa porty USB 2.0, po jednym porcie HDMI 2.1a i DisplayPort 1.4a, Gigabitowy Ethernet oraz wsparcie dla kart pamięci UHS-II SD i TF. Za pomocą PowerDelivery 3.0 można dostarczyć do komputera do 100 W mocy, co powinno w zupełności wystarczyć dla większości laptopów na rynku.

Jak na moje potrzeby ten zestaw jest aż nadto wyposażony, co też oczywiście wpływa na jego cenę. Natomiast dla mnie ważniejsze jest czy urządzenie jest lekkie, przenośne, trwałe i odpowiednio wydajne. I tutaj Dockcase sprawdza się bardzo dobrze, hartowane szkło + aluminium oznacza, że nie boję się go wrzucać do plecaka z innymi rzeczami. Waga jest natomiast tak znikoma, że nikt specjalnie się nią nie będzie przejmować. Wydajność jest zgodna z obietnicami producenta.

Na kickstarter kończy się właśnie kampania tego sprzętu. Zebrano już ponad 1.6 miliona złotych. Przewidywana cena tego urządzenia to ok 159 USD.