Jak rozłączyć te same oferty na Allegro? Jest na to sposób (jeszcze)

Po kilku miesiącach testów, Allegro na stałe wyłączyło opcję rozłączania tych samych ofert. Od wczoraj wyniki wyszukiwania z list ofertowych zmieniły się wyłącznie na produktowe. Jak to wyłączyć? Jest jeszcze na to jeden sposób.

Koniec z ofertowymi wynikami wyszukiwania

O co tak dokładnie chodzi? Otóż do tej pory wyszukując coś na Allegro, w wynikach wyświetlały się nam same oferty z opcją przełączenia na widok produktowy. Poniżej macie po lewej wyniki wyszukiwania z listą ofertową, a po prawej już po nowemu - z listą produktową.

Od wczoraj opcja przełączenia zniknęła i Allegro zaczęło domyślnie grupować produkty zgodne z frazą wyszukiwania. Zniknęła też opcja szukaj w opisach, przez co klienci licznie zgłaszają problemy ze znalezieniem właściwych produktów.

Według opinii kupujących w Google Play czy na forum Allegro Gadane - pierwszy wątek w tym temacie liczy już 452 komentarze, w większości negatywne, a drugi wątek aż 1502 - zmiana ta wcale nie ułatwia wyszukiwania. Grupowanie często jest błędne, bo w tych samych grupach znajdują się niepasujące do siebie produkty.

Jednak największą niedogodnością jest fakt, że w aktualnej produktowej wersji, trzeba z osobna wyświetlić wiele grup, by znaleźć najbardziej odpowiedni dla siebie produkt. Jeden z wielu podobnych komentarzy kupujących na forum społeczności Allegro:

Rzadko coś tutaj piszę, ale wymuszenie widoku produktów, to chyba najgorsza zmiana jaką tutaj widziałem. Do dnia dzisiejszego radziłem sobie otwierając prywatne okno w przeglądarce gdzie jeszcze można było zobaczyć widok ofert. Sortowałem tak jak chciałem i miałem wszystko na jednej liście. Dzisiaj widzę że już tego nie ma. Jest taki bałagan, tak trudno sprawdzać i porównywać oferty z poziomu list z produktami. że brak słów aby to pisać. Produkty miały ujednolicić listy, a zrobiły coś odwrotnego. Zamiast jednej listy ofert mam teraz listę różnych wariacji jednego produktu (zestawy, duplikaty, wielopaki itp.) i w każdym osobno oferty. Do tego jeszcze wiele ofert pomieszanych, źle poprzypinanych do produktów.

To prawda, jeszcze we wrześniu wystarczyło w osobnym oknie - bez logowania do Allegro, przeglądać wyniki wyszukiwania z opcją listy ofertowej. Opcja ta już zniknęła, tak jak przyciski połącz/rozłącz oferty i szukaj również w opisach ofert.

Kupujący są wręcz zmuszani do przeglądania wielu zgrupowanych list, bo jako główna oferta (Top oferta) w poszczególnych grupach - nawet takiego samego produktu, nie jest wyświetlana wcale ta najlepsza, nawet jeśli ma oznaczenie SUPERCENA. Wchodząc do środka takiej grupy szybko okazuje się, że jest dużo innych, tańszych ofert. Ponadto, zawsze możemy przypuszczać, że jeszcze lepszą ofertę znajdziemy w innej grupie ofert tego samego produktu i w ten sposób rzeczywiście - w miejsce przeglądania jednej listy ofert, musimy się zmierzyć z kilkoma.

Jak rozłączyć te same oferty na Allegro

Mimo wyłączenia na stałe opcji wyświetlania wyników wyszukiwania w postaci listy z ofertami, można ją jeszcze przywrócić - z naciskiem na jeszcze, z pewnością i ta opcja z czasem zniknie.

Wystarczy po wpisaniu frazy wyszukiwania i wyświetleniu wyników, dopisać do linku w pasku adresu przeglądarki: &description=1. Dla przykładu: wyniki bez dopisku dla frazy iPhone 12 mini i dla wyników z dopiskiem.

Źródło: Allegro Gadane.