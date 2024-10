Allegro Pay już nie tylko na Allegro. Nową kartą Visa zapłacisz za inne zakupy

Allegro wprowadza rewolucję w swojej usłudze Allegro Pay. Coś, co do tej pory zarezerowane było wyłącznie w ramach platformy, wychodzi poza jej ramy. Z wygodnych płatności z odroczeniem skorzystacie także w innych sklepach – nie tylko online.

Allegro nieustannie rozwija swoje usługi, aby ułatwić zakupy online. Klienci platformy zaoszczędzili już 12,9 miliarda złotych na dostawach dzięki programowi Allegro Smart!, który oferuje nielimitowane dostawy i zwroty w ramach subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Dzięki funkcji Gwarancji Najniższej Ceny klienci mają pewność, że znajdą najlepsze oferty – platforma codziennie porównuje ceny setek tysięcy produktów w najpopularniejszych sklepach internetowych.

Nowa karta będzie korzystać z usługi Allegro Pay, która umożliwia bezpieczne finansowanie zakupów metodą "kup teraz, zapłać później" (BNPL). Użytkownicy Allegro Pay będą mogli używać tej samej usługi także poza platformą, płacąc w sklepach internetowych i stacjonarnych w ramach swojego limitu. Termin płatności każdej transakcji zostanie wydłużony o 30 dni. Płatności kartą będą dostępne, jeśli użytkownik będzie miał zdolność kredytową, a także będzie mógł zdecydować się na podział płatności na 3, 5, 10, 20 lub 30 rat.

Allegro Pay już nie tylko na Allegro. Kartą Visa z odroczonymi płatnościami zapłacimy wszędzie

Karta Allegro Pay to odpowiedź na oczekiwania konsumentów, takie jak wysoce spersonalizowane, intuicyjne i bardziej płynne doświadczenie płatnicze, pozwalające zarządzać finansami w sposób spełniający indywidualne potrzeby. Dostępna dzisiaj technologia stanowi fundament do rewolucji w handlu, przynoszącej potencjalne korzyści dla miliardów konsumentów, milionów sprzedawców i gospodarek w skali globu. Jednak dopiero połączenie świetnych pomysłów ze skalą i odpornością oraz bezpieczeństwem, jakie niesie sieć Visa pozwalają odblokować nowe możliwości, także dla naszych partnerów w Polsce.

– mówi Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce.

Właściciele karty będą mogli zarządzać nią w panelu Allegro Pay, bez potrzeby rejestracji nowego konta czy instalacji dodatkowej aplikacji. Od października usługa będzie dostępna dla wybranych użytkowników Allegro Pay, a w kolejnych miesiącach będzie stopniowo udostępniana innym klientom. Już teraz można zgłosić chęć przetestowania nowej karty Allegro Pay, rejestrując się w panelu usługi.

Visa Allegro Pay. Wygodne płatności nie tylko na Allegro

Co najważniejsze, karta Allegro Pay wydawana jest bezpłatnie, a koszty związane z jej obsługą pojawiają się wyłącznie w przypadku przekroczenia 30-dniowego okresu odroczonej płatności. Po tym czasie można skorzystać również z dodatkowych rat podzielonych na 3-20 miesięcy lub 30 miesięcy, jednak nie będą to raty 0% i będzie trzeba nieco dopłacić. Poniżej przedstawiamy przykład reprezentatywny rzucający nieco więcej światła na to, ile przyjdzie zapłacić za przekroczenie terminu 30 dni.

RRSO: 29,89%, całkowita kwota kredytu: 700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 747,45 zł, oprocentowanie stałe 16%, całkowity koszt kredytu: 47,45 zł (w tym: prowizja: 18,90 zł, odsetki: 28,55 zł), 5 równych miesięcznych rat w wysokości po: 149,49 zł. Kalkulacja na dzień 5.09.2024 r. dokonana na reprezentatywnym przykładzie. Dla opcji spłaty w ciągu 30 miesięcy: RRSO: 23,46%, całkowita kwota kredytu: 2 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 2 595,88 zł, oprocentowanie stałe 16%, całkowity koszt kredytu: 595,88 zł (w tym: prowizja: 156,00 zł, odsetki: 439,88 zł), 29 równych miesięcznych rat w wysokości po: 86,53 zł + ostatnia rata wyrównująca: 86,51 zł. Kalkulacja na dzień 5.09.2024 r. dokonana na reprezentatywnym przykładzie.

Karta Visa Allegro Pay dostarczana jest w wersji fizycznej, jak i cyfrowej. Na ten moment z tej drugiej opcji mogą skorzystać wyłącznie posiadacze smartfonów z Androidem wspierających usługę Google Pay. Allegro zapewnia jednak, że wsparcie dla Apple Pay pojawi się w pierwszym kwartale 2025 r. Użytkownicy iPhone'ów będą musieli uzbroić się w cierpliwość i poczekać nieco dłużej. Zarządzanie kartą odbywa się z poziomu aplikacji mobilnej Allegro lub na stronie Allegro Pay.

Warto też dodać, że minimalna kwota zakupów realizowanych kartą Visa Allegro Pay to 30 zł. Co więcej, z informacji podawanych przez serwis Cashless wynika, że na ten moment nie można z niej też korzystać do wypłacania gotówki z bankomatów. To może się jednak zmienić w przyszłości, o czym wspomina Rafał Czernik – Vice President w Allegro i CEO w Allegro Pay.