Platforma internetowa służąca do kupowania, sprzedawania, przekazywania i przechowywania kryptowalut kilka tygodni temu rozpoczęła testowanie płatności UPI (Unified Payments Interface) i niespełna cztery dni temu oficjalnie weszła do Indii - kraju, który jest drugim największym rynkiem internetowym. Wspólna przygoda jednak nie potrwała zbyt długo.

UPI to system, który łączy wszystkie karty bankowe w jednej aplikacji, ułatwiając tym samym międzybankowe transakcje. Jest to najpopularniejsza forma płatności w Indiach, z której korzysta całe mnóstwo ludzi - dlatego testowanie tej formy płatności dla Coinbase było tak istotne i kluczowe przed wejściem na rynek w tym kraju.

Platforma chwilę po ogłoszeniu wsparcia UPI postanowiła zawiesić wsparcie dla tej formy płatności, przez co giełda krypto ponownie nie jest dostępna w Indiach. Użytkownicy, którzy próbują dokonać jakiejkolwiek transakcji w aplikacji Coinbase są informowani, że metoda płatności UPI jest „aktualnie niedostępna”. Aplikacja co prawda zachęca do wypróbowania innej metody płatności, jednak według kilku użytkowników, obecnie nie obsługuje żadnej innej metody w Indiach.

Co jednak ciekawe, decyzja platformy nastąpiła po dziwnym oświadczeniu National Payments Corporation of India, organu zarządzającego nadzorującego UPI, który powiedział kilka godzin po uruchomieniu Coinbase w Indiach, że nie wiedział o żadnym handlu kryptowalutami przy użyciu tego systemu płatniczego. Firma Coinbase kilka godzin po tym postanowiła odpowiedzieć i obrać całkowicie inny front, przyznając, że jest zaangażowana we współpracę z NPCI i innymi odpowiednimi organami. Niecodzienna sprawa, trzeba przyznać.

Cała sytuacja powstała z niechęci Indii do kryptowalut. Chociaż wszelkie rzeczy oparte na blockchainie są legalne w tym kraju, to Reserve Bank of India nadal utrzymuje, że wirtualne zasoby cyfrowe wymagają dokładniejszej analizy. NPCI zwyczajnie nie chce, żeby UPI miało cokolwiek wspólnego z krypto. Przygoda Coinbase w Indiach nie potrwała zatem zbyt długo.

