TOP 10 modeli samochodów z najczęściej cofanymi licznikami

Wspomniany we wstępie serwis carVertcial udostępnił nam analizę sporządzoną na podstawie 700000 raportów historii pojazdu (pod uwagę wzięto osiemnaście rynków krajowych: polski, rumuński, węgierski, francuski, słoweński, słowacki, czeski, litewski, łotewski, estoński, ukraiński, bułgarski, serbski, niemiecki, chorwacki, rosyjski, amerykański i włoski), wygenerowanych między listopadem 2020 a listopadem 2021, a z której to możemy dowiedzieć się jakich pojazdów najczęściej dotyczy cofanie licznika.

Wyniki te nie napawają optymizmem zwłaszcza dla osób, które sprowadzają auta premium z rynku niemieckiego.

Najczęściej licznik cofany jest w autach marki BMW M5, aż 1/3 aut tej marki ma cofany licznik, a w TOP 10 wszystkich marek aż połowa dotyczy właśnie BMW.

Matas Buzelis, ekspert branży automotive z carVertical:

Połowa listy TOP 10 to auta tego producenta. To pokrywa się z dużym popytem na używane BMW na różnych rynkach. Dane wskazują też, że cofanie licznika jest najbardziej prawdopodobne przy droższych samochodach i należy to brać pod uwagę przy poszukiwaniu używanego pojazdu. Właśnie wtedy sprawdzenie przebiegu auta naprawdę może się przydać.