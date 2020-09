Henry Cavill o tym, jak stał się Sherlockiem Holmesem

Jak do tego doszło, że stałeś się Sherlockiem Holmesem? To kultowa i niezwykle popularna postać i chyba nikt nie spodziewał się, że wcielisz się w niego po tym, jak byłeś Wiedźminem, Geraltem z Rivii. To była pewna niespodzianka. Jak to się stało?

Scenariusz otrzymałem niedługo po tym, jak skończyłem zdjęcia do 1. sezonu “Wiedźmina”. Gdy go dostałem, pomyślałem “okej, to dosyć interesujące, zapoznam się z nim”, ale nie było tak, że od razu powiedziałem “to dokładnie coś, co chciałbym zrobić”. Gdy go przeczytałem, po prostu zakochałem się w tej historii. Później okazało się, że w projekt zaangażowana jest Millie [Bobby Brown], Harry Bradbeer będzie reżyserem i to była szansa, której z pewnością nie chciałem przegapić. Generalnie lubię Sherlocka Holmesa, ale spodobał mi się też sposób przedstawienia go tutaj. Jest bohaterem drugoplanowym, wspierającym główną postać, co pozwala mu na posiadanie większej więzi emocjonalnej. To była dla mnie niezła zabawa i to było coś, co chciałem zagrać.

