Jurassic World: Dominion w kinach w 2021

W filmie wrócą bohaterowie z Jurassic Park

Park Jurajski to jednak z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Po sukcesie pierwszego filmu powstały kolejne dwa, ale na lata odwrócono się o franczyzy, między innymi dlatego, że sequele nie do końca spełniły oczekiwania widzów. Przed pięcioma laty park z dinozaurami wrócił za sprawą filmu Colina Trevorrowa, który nakręcił „Jurassic World”. Produkcja doczekała się kontynuacji w 2018 roku, gdy debiutowało „Upadłe królestwo”. Nowe przygody z nowymi postaciami nie powtórzyły sukcesu pierwszego filmu, ale były przyjęte całkiem nieźle. Na przyszły rok Colina Trevorrow przygotowuje coś nowego: Jurassic World: Dominion, w którym zobaczymy trójkę doskonale znanych nam z „Parku Jurajskiego” postaci – do swoich ról powracają Sam Neill, Jeff Goldblum i Laura Dern, a także Campbell Scott. Ponownie wystąpią też Chris Pratt oraz Bryce Dallas Howard.

Ale uniwersum Jurassic Park rozrasta się także dzięki nowej animacji „Park Jurajski: Obóz kredowy”, która zadebiutowała niedawno na Netflix. W procesie jej tworzenia wziął udział reżyser i producent Colin Trevorrow, a za scenariusz dwóch odcinków odpowiadał Scott Kreamer, który pracował między innymi przy filmach Kung Fu Panda. W rozmowie z dziennikarzami, w której brałem udział, opowiedzieli między innymi o tym, jaką bazą informacji i szkiców dysponowali przy tworzeniu animacji – do dyspozycji mieli niemal wszystko, co wykorzystano we wcześniejszych projektach. Zaznaczali też, że największym wyzwaniem było rozpisanie młodych, głównych postaci, ponieważ ich rówieśnicy w realnym świecie mierzą się teraz z tak wieloma różnymi przeciwnościami i problemami, więc przeniesienie tego do serialu nie było łatwe.

Odnieśli się też do obecności bohaterów z filmów w serialu, a właściwie niemalże ich braku, bo jedyne, na co mogli liczyć fani, to uznanie ich istnienia w tym samym uniwersum (wydarzenia z animacji „Park Jurajski: Obóz kredowy” rozgrywają się w tym samym czasie, co pierwszy film, ale po przeciwnej stronie wyspy Isla Nublar). Podyktowane to było chęcią opowiedzenia innej historii i nie tworzenia serialu tylko po to, by obsłużyć fanów. Dla naszej przyjemności jednak się o nich wspomina. Scott Kreamer wytłumaczył też swoją teorię, dlaczego produkcje o dinozaurach są wciąż takie popularne i cieszą się zainteresowaniem. Jego zdaniem sprawa rozbija się same dinozaury, które są dla nas czymś na wzór mistycznych stworów, ale wiemy, że one istniały.

Czy Jurassic Park stanie się tak rozbudowanym uniwersum jak Marvel i Gwiezdne Wojny?

A jaka przyszłość czeka markę Jurassic? O to dopytywałem obydwu twórców:

To pierwsza produkcja rozszerzająca, powiedzmy, uniwersum Jurassic Park poza wcześniejsze filmy i ten nadchodzący. Co czeka markę Jurassic Park? Czy sądzisz, że któregoś dnia może być czymś na wzór uniwersum Gwiezdnych Wojen lub Marvela, gdzie będą powstawać filmy, seriale, animacje, książki, komiksy…?

Colin Trevorrow: Wiesz, zawsze byliśmy dość rozsądni i ostrożni, by nie przesadzić. Nie sądzę, że wspomniane franczyzy to spotkało, są naprawdę inne. Marvel to jakieś 60 lat, gdy powstawały historie i postacie, które są świetne i które można rozbudowywać. Gwiezdne Wojny to gigantyczna galaktyka, gdzie można opowiedzieć niemal nieskończoną liczbę historii. Jurassic Park to co innego. Wszystkie filmy poza ostatnim rozgrywają się na wyspie i opierały się na tym samym pomyśle: grupa ludzi udaje się tam, gdzie mają być bezpieczni w otoczeniu dinozaurów, ale oczywiście tak nie jest.

1Przypatrywaliśmy się temu i myśleślimy o rozszerzenieniu [tego świata], byliśmy naprawdę ostrożni i upewnialiśmy się, że jesteśmy skoncentrowani na postaciach, których losem będą przejmować się widzowie. Te stwory są parabolą tego, jak żyjemy na tej planecie z innymi zwierzętami i naturą, a także decyzji, które podejmujemy i znajdowania miejsca dla siebie. Jeżeli uznajemy, że coś nie jest warte przygotowania i nie ma w naszych umysłach i sercach powodu dla istnienia, to tego po prostu nie robimy.