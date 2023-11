Nie naciągniesz Apple. Komputer poinformuje serwisanta o zalaniu

Zalania elektroniki płynem to zmora. Jak wiadomo: to jedna z tych awarii, której podstawowa gwarancja oferowana przez producentów nie obejmuje. I to nawet w przypadku takich sprzętów, które mogą poszczycić się odpornością na zalania czy zachlapania. W przypadku urządzeń Apple taka sytuacja dotyczy chociażby iPhone'ów czy słuchawek AirPods.

W kwestii komputerów — sprawa jest raczej jasna. Nie są wodoodporne, a jak kończy się ich zalanie... wszyscy wiedzą. Najczęściej: nie najlepiej dla komputera. Serwisanci Apple najwyraźniej mają dość ściemniających klientów którzy zapewniają ich, że do zalania nie doszło. Mimo że po otwarciu komputera najczęściej widoczne są wyraźne ślady ich zalania. W najnowszej wersji macOS Sonoma oznaczonej numerkiem 14.1 Apple prowadza nowość, którą jest wykrywanie płynów. A mówiąc bardziej precyzyjnie: kiedy jakieś płyny trafią do portu USB-C.

Sztuczka znana też z innych urządzeń

Apple podobne rozwiązania ma także w iPhone'ach oraz iPadach. Z tą jednak różnicą, że kiedy ktoś próbuje podpiąć mokrą wtyczkę — otrzymuje stosowne powiadomienie. W ten sposób Apple chce uchronić użytkowników oraz urządzenia przed potencjalnym zagrożeniem.

W komputerach sprawy mają się inaczej, bowiem najwyraźniej są one przeznaczone analityce. I choć Apple nie mówi o tym oficjalnie, to wygląda na to, że to funkcja która ma posłużyć przede wszystkim serwisantom. Aby klienci nie próbowali ich naciągnąć na naprawę w ramach zwykłej gwarancji. I tak naprawdę jest tylko dodatkiem, bowiem produkty Apple od lat mają wskaźniki kontaktu z substancją ciekłą (wskaźniki LCI).

Wskaźnik LCI aktywuje się, gdy zetknie się z wodą lub płynem zawierającym wodę. Normalnie wskaźnik jest biały lub srebrny, ale jeśli wejdzie w kontakt z wodą lub cieczą zawierającą wodę, całkowicie zmienia kolor na czerwony. Obecność wilgoci ani zmiany temperatury, które nie wykraczają poza wartości wskazane w wymaganiach środowiskowych produktu, nie aktywują wskaźnika LCI. Aby sprawdzić, czy wskaźnik LCI w Twoim urządzeniu miał kontakt z cieczą, znajdź swoje urządzenie w poniższej tabeli, aby poznać lokalizację wskaźników LCI zainstalowanych w tym produkcie. Najłatwiej jest posłużyć się podświetlaną lupą i kierować światło lub ustawiać urządzenie pod różnymi kątami, aż uda się zobaczyć wskaźnik LCI.

Więcej na ten temat można przeczytać na oficjalnej stronie pomocy, w której producent jasno informuje o tym, czego nie obejmuje serwis w ramach gwarancji.

Na tę chwilę nie wiadomo jednak, czy to nowość która obejmie wszystkie komputery z ostatnich lat, czy póki co skorzystają z niej wyłącznie nowe komputery z M3.