Nikt nie wierzył w Microsoft, kiedy ten zaprezentował światu pierwsze urządzenie z serii Surface i wszedł na rynek jako dostawca wyjątkowego sprzętu komputerowego. Po pierwsze mówiliśmy o firmie Microsoft, synonim nudy i całkowitego braku polotu. Po drugie, ich urządzenie było połączeniem tabletu i laptopa, a mało kto wtedy widział w tym sens. A teraz? Teraz nie tylko mamy już dostęp do siódmej generacji Microsoft Surface Pro, ale również do sprzętów takich jak Surface Book, Surface Laptop czy Surface Go. Od początku roku mamy do czynienia z coraz pewniejszymi przeciekami na temat Surface Book 3 i Surface Go 2. Podsumujmy co już wiemy o najnowszych urządzeniach od Microsoft?

Surface Book 3

W Surface Book 3 ma zostać wykorzystany procesor Intel dziesiątej generacji. Będą to zarówno i5 jak i i7. Może tym razem zobaczymy również i9? Małe szanse, ale zobaczymy. Całość wsparta będzie pamięcią operacyjną do 32GB i dyskiem o maksymalnej pojemności 1TB. Ta specyfikacja w połączeniu z charakterystyką urządzenia już nam coś mówi na temat ceny. Będzie drogo. Pamiętajmy w końcu, że obecna wersja (Surface Book 2) w zależności od wielkości i konfiguracji to często wydatek solidnie przekraczający dziesięć tysięcy złotych.

Dodatkowo według doniesień w niektórych modelach będzie możliwe wybranie innej karty graficznej. Tym razem ma być opcja wyboru Nvidii Quadro. Jest to zmiana o tyle istotna, że ten moduł jest zoptymalizowany pod kątem profesjonalnych aplikacji, a nie gier. Surface Book 3 będzie więc lepiej radzić sobie ze wszelkiej maści oprogramowaniem dla artystów, animatorów czy inżynierów. Co z tego wyjdzie? Trzeba poczekać na pierwsze testy.

Surface Go 2

Surface Go to mniejszy brat Surface Pro, który nie stawia na osiągi, a mobilność. Jest mały, lekki i wygodny w podróży. Jego główny cel to wspieranie nas w podstawowych zadaniach biurowych i konsumowaniu treści. Wszystko to oczywiście (a może niestety?) kosztem wydajności.

Tym razem w przypadku Surface Go 2 będziemy mogli wybrać jeden z dwóch procesorów. Będzie to Intel Pentium Gold 4425Y oraz Intel Core m3-8100Y.

Kolejna ciekawa zmiana została zaraportowana przez Windows Central, ekran urośnie ze znanych 10 cali nawet do 10.5 cala, a jego rozdzielczość wyniesie 1800 x 1200px. Jednak nie wpłynie to na rozmiar samego urządzenia, ponieważ będzie to raczej zmiana związana ze zmniejszeniem rozmiaru ramek, które otaczają ekran. To bardzo ważne, ponieważ siłą tych urządzeń są akcesoria (a nie są one tanie) więc jeśli posiadasz pierwszą generację Surface Go na pewno ucieszy Cię fakt, że będziesz mógł skorzystać z tej samej klawiatury w Surface Go 2.

Procesor będzie wsparty przez 8GB pamięci RAM oraz dysk wewnętrzny o pojemności 128GB. Surface Go 2 dodatkowo ma być dostępny w wariancie z modułem LTE.

Źródło: WinFuture