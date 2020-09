Jak działa roaming w UE?

I tak, rozróżniamy dwa rodzaje roamingu w takim przypadku – roaming krajowy i roaming zagraniczny. Doskonałym przykładem roamingu krajowego jest Play, który ma podpisane umowy z Orange, T-Mobile (z Plusem już wygasła) na korzystanie z ich nadajników w kraju przez swoich klientów.

Z kolei roaming międzynarodowy działa wtedy, jak ten mąż ze wstępu wyjeżdża do Niemiec, ale korzysta z polskiego numeru, nie z niemieckiego, wtedy możemy korzystać z roamingu w UE według zasady RLAH, oczywiście jeśli mamy wykupiony odpowiedni abonament. Jednak też nie do końca to zadziała w ten sposób.

Tutaj znowu musimy rozpatrzyć dwa przypadki. Jeden wynikający z FUP i rozporządzenia UE, które pozwala operatorom wprowadzić dopłaty do roamingu w UE w przypadku, gdy ten przykładowy mąż wyjedzie do pracy do Niemiec i przez 4 miesiące większość z tego okresu będzie korzystał z połączeń na polskim numerze telefonu w roamingu niż z połączeń w kraju. Dopłaty te są ustalone z góry i takie same u każdego operatora. Aktualnie od 1 stycznia 2020 roku dopłaty te wyglądają następująco:

0,16 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego

0,04 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego

0,05 zł brutto za wiadomość SMS

0,01845 zł brutto za wiadomość MMS

0,01845 zł brutto za MB transmisji danych (1 GB – 18,89 zł)

Drugi przypadek wynika ze zgód na dopłaty w roamingu UE wydanych wszystkim operatorom przez UKE, na różnych zasadach i z różnymi kwotami. Tutaj operatorzy monitorują zachowania klientów na przestrzeni jedynie 30 dni i jeśli w tym okresie klient więcej korzysta z roamingu w UE niż z rozmów krajowych, naliczają swoje dopłaty. W takim przypadku mąż wyjeżdżający do Niemiec do pracy z pewnością „załapie” się na dodatkowe dopłaty. Unikną je jedynie turyści, którzy wyjeżdżają do któryś z krajów UE na wczasy, a te zwykle trwają od tygodnia do dwóch.