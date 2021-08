Co tam się wydarzyło? Astra Space i przedziwny start jej rakiety

Rewolucja New Space powoduje, że co chwilę czytamy o nowych start-upach i projektach rakiet. O tym jednak, że to ciągle bardzo skomplikowana branża, świadczą opóźnienia wielu firm, czasem „okraszone” spektakularnymi katastrofami.

W zakończony właśnie weekend próbę szóstego startu podjął start-up Astra Space, ze swoją rakietą Astra 3.3. Była to pierwsza misja komercyjna firmy, jej klientem było amerykańskie wojsko, aczkolwiek ładunkiem był jeszcze symulator masy, a nie działający satelita. Na całe szczęście, Astra niestety nie będzie mogła powiedzieć „do sześciu razy sztuka”.

Co tam się stało...

Misja zakończyła się porażką, ale trzeba przyznać, że była to jedna z najbardziej spektakularnych rakietowych porażek, jakie widziałem. Coś poszło nie tak już w momencie odpalenia silników, kiedy siła ciągu oderwała jeden z wysięgników, który uderzył w bok rakiety.

Gorzej jednak, że wyłączył się jeden z pięciu silników Delphin. Astra przechyliła się, po czym... dostojnie przeleciała prawie poziomo kilkadziesiąt metrów. Dopiero gdy spaliła się część paliwa, pojazd zaczął się wznosić i wydawało się, że sytuacja została opanowana.

Niestety, gdy pojazd przetrwał MaxQ (punkt, w którym wypadkowa prędkości i gęstości powietrza powoduje największe obciążenia) i miała rozpocząć się procedura wyłączenia głównych silników, kontrola naziemna zdecydowała o zakończeniu misji. Rakieta wykonała jeszcze szereg spektakularnych piruetów i uległa zniszczeniu.

Decyzji twórców nie ma się co dziwić, pojazd był na niewłaściwej trajektorii, nieznana była też skala uszkodzeń. Warto dodać, że pierwotnie start miał odbyć się dzień wcześniej, ale w momencie odpalania silników system przerwał procedurę. Także w drugim dniu nie obyło się bez zwiastujących katastrofę problemów, odliczanie było przesuwane ze względu na problemy z tankowaniem i oprogramowaniem.

Do siedmiu...

Jest to, jak już wspomniałem, szósta porażka rakiet Astra Space. Dwie pierwsze próby firma określa co prawda jako sukcesy, ale nie potwierdzają tego dane Federalnej Administracji Lotnictwa. Aktualna wersja rakiety, Astra 3 przy pierwszym podejściu doświadczyła problemów z elektroniką, a następnie spłonęła w trakcie przygotowań do startu.

Drugi egzemplarz z powodu pojawienie się tuż po starcie nieplanowanej rotacji zboczył z kursu i również trzeba było przerwać jego misję. Największym sukcesem dla Astry był piąty start, rakieta osiągnęła wysokość 390 km, ale niestety drugi człon nie wszedł na zaplanowaną orbitę, po kilkunastu sekundach jego silnik przerwał pracę z powodu kłopotów z mieszanką paliwową.

Astra Space to firma założona 5 lat temu przez Chrisa Kempa, byłego pracownika NASA oraz Adama Londona, inżyniera z MIT. Przez 3 lata działano w tajemnicy, z ambitnym planem stworzenia bardzo taniej, niewielkiej (11 m wysokości) rakiety, która byłaby w stanie wynosić ładunek w cenie około 1 mln dolarów (pierwsze starty - 2,5 do 3,5 mln). Dla porównania, największy konkurent Astry zaczynał starty z pułapu około 8 mln, aby obecnie zejść do poziomu 5 mln.

Firma została wsparta przez spore grono firm, a także wojskową agencję DARPA. Nie mniej, coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, czy firma da radę przetrwać problemy. Oczywiście nawet SpaceX z Falconem 1 notowało awarie, ale wtedy tak rynek, jak i agencje rządowe były w innym miejscu.

Dziś jest niewiele droższy (jeśli liczyć koszt na ilość ładunku) Electron, SpaceX lata regularnie z misjami zbiorczymi, a w najbliższym czasie swoje próby rozpocznie Relativity Space z Terran 1. Rynek dla małych rakiet jest zresztą ograniczony, wszystkie wspomniane firmy zamierzają jak najszybciej się da przejść na większe pojazdy. Jeśli Astra szybko nie ogarnie trapiących ją problemów jakościowych, może dla niej po prostu zabraknąć miejsca, pieniędzy, o czasie na skalowanie nie wspomnę.